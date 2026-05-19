Dos prófugos vuelven al Penal: uno detenido en Rawson y otro en Chacarita

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Una vez dentro de la comisaría, los efectivos confirmaron que tenía tres pedidos de captura vigentes, por lo que quedó nuevamente a disposición de la Justicia y sería enviado otra vez al Servicio Penitenciario Provincial.

Además, la mujer involucrada en la discusión realizó posteriormente una denuncia en CAVIG, lo que abrió un nuevo expediente judicial vinculado a presuntos hechos de violencia de género.

Camargo Luján ya había sido condenado años atrás por instigar el asesinato de un exboxeador sanjuanino en una causa atravesada por vínculos con el narcotráfico. Si bien había obtenido salidas transitorias, ese beneficio le fue revocado tiempo después tras otro episodio de violencia.

Se fugó de prisión en San Juan durante una salida transitoria y lo encontraron por unos auriculares que robó en Villa Crespo

Mientras tanto, en paralelo, otro operativo realizado en el barrio porteño de Chacarita permitió capturar a un sanjuanino de 34 años que también era buscado por la Justicia provincial.

En este caso, la investigación comenzó por una serie de robos a vehículos estacionados en Villa Crespo. La clave para localizar al sospechoso fue la geolocalización de unos auriculares sustraídos de un automóvil, que permitieron rastrear una vivienda ubicada sobre calle Humboldt al 1100.

Con esa información, la Policía realizó un allanamiento en un conventillo de la zona y logró identificar la habitación donde se ocultaba el acusado. Durante el procedimiento secuestraron distintos objetos robados, entre ellos los auriculares denunciados, además de otros elementos cuya procedencia continúa bajo investigación.

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Al verificar sus datos, los investigadores descubrieron que el hombre tenía un pedido de captura activo en San Juan debido a que no había regresado al Penal de Chimbas tras una salida transitoria. Ahora quedó detenido tanto por la causa de robo en Buenos Aires como por incumplir el régimen penitenciario que lo mantenía bajo supervisión judicial.