Huracán derrotó y eliminó a Boca del Torneo Apertura

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda quedó eliminado del Torneo Apertura de manera prematura, a pesar de haber sido escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A. Ahora, Boca pondrá todos sus focos en el objetivo de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores.

El próximo martes 19 a las 21.30, recibirá a Cruzeiro de Brasil en el estadio La Bombonera. En caso de no ganar, Boca quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Diego Martínez avanza a los cuartos de final de este Torneo Apertura en un recinto que se le hace esquivo y en el cual, sin contar este partido, ganó 2 veces en 30 años. En la próxima instancia, el ´Globo´ enfrentará al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús.