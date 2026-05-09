Boca perdió 3-2 con Huracán, en condición de local, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y quedó eliminado. En el estadio La Bombonera y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el ´Globo´ abrió el marcador con el gol de Leonardo Gil a los 5 minutos de juego mientras que Milton Giménez empató el encuentro a los 42 minutos del complemento.
Huracán derrotó y eliminó a Boca del Torneo Apertura
Huracán, que terminó con nueve, se impuso por 3-2 ante Boca como visitante y se metió en cuartos de final, donde enfrentará a Argentinos o Lanús.