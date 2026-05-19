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Denuncia anónima terminó con dos hermanos detenidos por narcomenudeo

Personal de Drogas Ilegales y el G.E.R.A.S. allanó una vivienda del Loteo Api II en Chimbas y detuvo a dos hermanos acusados de vender estupefacientes al menudeo. Secuestraron marihuana, dinero y elementos de fraccionamiento.

Un allanamiento realizado este lunes en el Loteo Api II del departamento Chimbas terminó con dos hermanos detenidos por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo. El operativo fue ejecutado por personal del Departamento Drogas Ilegales en conjunto con el Grupo Táctico G.E.R.A.S., con orden emanada de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Dr. Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Mariana Gauto.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos secuestraron 43 cigarrillos de marihuana ya armados, 7 envoltorios con sustancia fraccionada lista para su venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos de corte utilizados para el fraccionamiento de la droga. El material hallado evidencia una organización orientada a la venta minorista en el barrio.

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Los detenidos fueron identificados como dos hermanos de apellido Ibaceta: un hombre de 31 años con antecedentes por diversos delitos y una mujer de 24 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal para continuar con las actuaciones correspondientes.

La causa se inició a partir de llamados anónimos recibidos a través de la línea gratuita 0800-222-2102, habilitada para este tipo de denuncias. Desde la fuerza destacaron que el procedimiento se llevó a cabo en un sector considerado hostil para el trabajo policial, lo que hace aún más relevante el resultado obtenido.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a aportar información de manera anónima ante situaciones similares. En este caso, fue precisamente esa colaboración ciudadana la que permitió identificar el punto de venta y avanzar con la orden judicial.

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