Denuncia anónima terminó con dos hermanos detenidos por narcomenudeo

Los detenidos fueron identificados como dos hermanos de apellido Ibaceta: un hombre de 31 años con antecedentes por diversos delitos y una mujer de 24 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal para continuar con las actuaciones correspondientes.

La causa se inició a partir de llamados anónimos recibidos a través de la línea gratuita 0800-222-2102, habilitada para este tipo de denuncias. Desde la fuerza destacaron que el procedimiento se llevó a cabo en un sector considerado hostil para el trabajo policial, lo que hace aún más relevante el resultado obtenido.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a aportar información de manera anónima ante situaciones similares. En este caso, fue precisamente esa colaboración ciudadana la que permitió identificar el punto de venta y avanzar con la orden judicial.