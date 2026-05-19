Un allanamiento realizado este lunes en el Loteo Api II del departamento Chimbas terminó con dos hermanos detenidos por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo. El operativo fue ejecutado por personal del Departamento Drogas Ilegales en conjunto con el Grupo Táctico G.E.R.A.S., con orden emanada de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Dr. Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Mariana Gauto.
Denuncia anónima terminó con dos hermanos detenidos por narcomenudeo
Personal de Drogas Ilegales y el G.E.R.A.S. allanó una vivienda del Loteo Api II en Chimbas y detuvo a dos hermanos acusados de vender estupefacientes al menudeo. Secuestraron marihuana, dinero y elementos de fraccionamiento.