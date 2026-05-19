Intento de femicidio: madre de la víctima contó el duro detrás de escena

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Tras esa extensa jornada, la madre de la joven habló con este medio y describió el difícil momento que atraviesa toda la familia desde el inicio del proceso judicial. “Muchos nervios hemos pasado, muchísimos nervios. Estamos con mucha ansiedad esperando que empiece a resolverse todo esto”, expresó.

Según contó, la joven estuvo acompañada durante toda la audiencia por una profesional del área psicológica dispuesta por CAVIG, situación que fue clave para que pudiera declarar y afrontar el momento.

“Martina estuvo muy contenida. Cuando salió, salió llorando obviamente, pero contenta porque había podido poner en palabras todo lo que había vivido”, relató su madre.

En ese sentido, aseguró que durante su exposición la joven recordó distintas situaciones previas al ataque y también detalles de la noche en la que casi pierde la vida. “Se acordó de muchas cosas. Contó situaciones de esa noche y también cosas anteriores. Ella sintió que pudo sacarse un peso de encima”, señaló.

Uno de los momentos más impactantes de la audiencia, según reconstruyó la familia, ocurrió cuando el tribunal le preguntó a la víctima qué esperaba del juicio. “La respuesta de ella fue vivir en paz, nada más. Eso fue lo que pidió”, contó emocionada su madre.

La mujer también describió el fuerte apoyo familiar y afectivo que recibió la joven al finalizar la audiencia. Mientras ella declaraba ante los jueces, amigas y excompañeras de colegio aguardaban afuera para acompañarla.

“Cuando ella salió, estaban sus compañeras esperándola. Son amigas desde muy chicas. Cuando terminé de declarar yo, ella ya estaba más tranquila”, explicó. Además, destacó el acompañamiento permanente de familiares, vecinos y allegados desde que ocurrió el hecho.

“Esto lo estamos pasando en familia. Mis hermanas, mi mamá, amigos y vecinos se acercaron para apoyarnos”, sostuvo.

La causa es investigada por la UFI CAVIG y tiene como imputado a Olmedo Zadro, quien permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial desde el día del hecho.

Según la acusación fiscal, el ataque ocurrió en la vivienda que ambos compartían en Villa El Salvador, Chimbas. Allí, el acusado habría golpeado brutalmente a la joven y luego utilizado un trozo de vidrio desprendido de un espejo para continuar agrediéndola.

La víctima terminó inconsciente, con abundante pérdida de sangre y heridas de extrema gravedad. De acuerdo con la investigación, logró pedir ayuda antes de desvanecerse.

La Fiscalía sostiene la imputación por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que la defensa del acusado mantiene una versión completamente distinta y asegura que la joven se autolesionó tras una discusión.

El juicio continuará en los próximos días con testimonios, pericias médicas y distintas pruebas recolectadas durante la investigación penal preparatoria. El tribunal deberá determinar ahora si el acusado es responsable del violento episodio que conmocionó a la provincia.