Domínguez: "Boca hace 18 años que no gana una final internacional"

Además, Domínguez recordó el reciente título de tabla anual obtenido por el plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena y añadió: "Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho".

A pesar de la confrontación discursiva sobre las exigencias, Domínguez reconoció el poderío del Xeneize, que viene de golear 3-0 a Banfield para clasificar a la final de la Copa Argentina: "Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores, su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes. Pero tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo".

Por otra parte, el estratega marcó el contraste entre las exigencias de ambos calendarios y destacó la competitividad de su plantel, que alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil y evitó problemas de descenso en el certamen doméstico: "Hay una gran diferencia, la competencia en Argentina es muy diferente y el fútbol brasileño llega en una racha de partidos muy intensa. Hemos viajado más de 20.000 kilómetros, jugado 66 partidos este año y ellos han jugado 52".

Asimismo, el entrenador realizó un balance positivo de su ciclo: "Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, terminamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien".

Por último, tras haber alineado a su columna vertebral titular frente a Mirassol como prueba de carácter, Domínguez restó trascendencia a los antecedentes inmediatos de ambos finalistas: "Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer".

Y concluyó con una advertencia definitiva para el cruce en territorio colombiano: "Es una final. Es diferente a todo lo demás. Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido. Nosotros queremos ganar, y para ganar tenemos que ser fuertes como grupo. No importa cómo lleguen ellos ni cómo lleguemos nosotros. Sé que llegaremos fuertes".