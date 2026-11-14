UPCN venció a Boca y sigue invicto en la Superliga

El servicio fue una de las armas principales de Los Cóndores, que consiguieron 13 puntos directos por esa vía, cinco de ellos a través de Alejandro Toro. En ofensiva, el máximo anotador del encuentro fue el opuesto serbio Petar Premovic, con 17 puntos.

Con este resultado, UPCN conserva el liderazgo de la Superliga con puntaje ideal y llegará al último compromiso del Tour 2 con el objetivo de cerrar otra etapa perfecta.

Este domingo, desde las 18, enfrentará a Monteros en el cierre de la etapa en Morón. El partido será televisado por Fox Sports.

SÍNTESIS

Boca Juniors: Juan Esteban Rodríguez, Bautista Danna, Manuel Chazareta, Elías Flores, Gastón Linares, Luciano Coto y Pedro Besso (líbero). Entrenador: Marcelo Gigante. Ingresaron: Mateo Dimeco, Brais Del Coto, Erik Drimal y Juan Cruz Iraldi.

UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bittar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier, Federico Trucco y Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: -

Parciales: 9-25, 19-25 y 20-25

Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón.