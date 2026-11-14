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UPCN venció a Boca y sigue invicto en la Superliga

UPCN venció 3-0 al Xeneize en el Polideportivo Gorki Grana de Morón y mantiene el liderazgo con puntaje ideal.

UPCN San Juan Vóley consiguió una nueva victoria en la Superliga Argentina de Vóleibol. Este sábado, por la segunda jornada del Tour 2, derrotó por 3-0 a Boca Juniors en el Polideportivo Gorki Grana de Morón y extendió su racha perfecta: cinco partidos jugados, cinco ganados y ningún set cedido.

Los parciales fueron 25-9, 25-19 y 25-20, en un encuentro que tuvo un comienzo arrollador del equipo sanjuanino. UPCN dominó por completo el primer set y estableció una diferencia de 16 puntos, con un 25-9 que se convirtió en el set más amplio de la temporada hasta el momento.

En los siguientes parciales, Boca ajustó su juego, pero UPCN mantuvo el control del partido y volvió a marcar diferencias desde la presión del saque y la contundencia en ataque.

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El servicio fue una de las armas principales de Los Cóndores, que consiguieron 13 puntos directos por esa vía, cinco de ellos a través de Alejandro Toro. En ofensiva, el máximo anotador del encuentro fue el opuesto serbio Petar Premovic, con 17 puntos.

Con este resultado, UPCN conserva el liderazgo de la Superliga con puntaje ideal y llegará al último compromiso del Tour 2 con el objetivo de cerrar otra etapa perfecta.

Este domingo, desde las 18, enfrentará a Monteros en el cierre de la etapa en Morón. El partido será televisado por Fox Sports.

SÍNTESIS

Boca Juniors: Juan Esteban Rodríguez, Bautista Danna, Manuel Chazareta, Elías Flores, Gastón Linares, Luciano Coto y Pedro Besso (líbero). Entrenador: Marcelo Gigante. Ingresaron: Mateo Dimeco, Brais Del Coto, Erik Drimal y Juan Cruz Iraldi.

UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bittar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier, Federico Trucco y Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: -

Parciales: 9-25, 19-25 y 20-25

Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón.

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