Banfield le ganó el clásico a Lanús y se salvó del descenso

En la próxima fecha, el "Taladro" recibirá a Aldosivi, el domingo 9 de noviembre a partir de las 19:20, mientras que los de Mauricio Pellegrino jugarán el sabado 8, ante San Martín de San Juan, a las 21:30.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 15 minutos del primer tiempo, con un cabezazo de Bruno Sepúlveda bombeado al segundo palo, desviado por el arquero Nahuel Losada.

Un minuto después, un córner fue rematado de primera por el defensor Sergio Vittor, cuyo tiro fue desviado sobre la línea.

Lanús tuvo su única llegada de la primera etapa a los 20 minutos, con un centro rasante definido al primer palo por el volante Franco Watson, que el guardameta Facundo Sanguinetti pudo reaccionar para sacar.

En 22 minutos, una buena definición del volante Gonzalo Ríos, con efecto al segundo palo, se fue muy cerca del poste.

El único gol del primer tiempo llegó a los 34 minutos, con una gran corrida del medio hacia la izquierda del atacante Mauro Méndez, quien se deshizo del central Carlos Izquierdoz y puso un centro buscapié, que Sepúlveda se encargó de empujar al gol para provocar el delirio de un estadio Florencio Sola colmado.

La primera del complemento fue del dueño de casa, con un mano a mano desaprovechado por Sepúlveda, aunque en los minutos siguientes fue el equipo de Pellegrino el que llegó con mayor claridad.

A los 11 una volea del delantero Walter Bou fue desviada sobre la línea, un mano a mano del volante Dylan Aquino salió bajo y a las manos de Sanguinetti, que tambien detuvo un cabezazo del "Cali" Izquierdoz.

En 22 minutos, un gran sombrerito de Méndez dejó libre a Auzmendi, que definió bajo sobre el segundo palo y marcó el 2-0. En el tercer minuto de descuento, el delantero Eduardo Salvio aprovechó una contra y descontó.