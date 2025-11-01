Lionel Messi jugará esta noche un partido clave por los playoffs de la Major League Soccer (MLS) con Inter Miami, pero antes vivió un distendido momento que significó su debut como streamer. Es que el astro argentino compartió junto a Luis Suárez la transmisión de un partido del Deportivo LSM, equipo del ascenso del fútbol uruguayo del que es propietario junto a su compañero en Inter Miami.
Messi participó en un stream e hizo una sorprendente revelación sobre una de sus pasiones
