Messi participó en un stream e hizo una sorprendente revelación sobre una de sus pasiones

La inesperada revelación de Messi

En un contexto muy relajado, Messi compartió la cámara junto a Suárez, mate de por medio, en la concentración del Inter Miami que esta noche se presentará ante Nashville en busca del pase a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS.

Davoo Xeneize quiso saber cómo toma el mate, una de las grandes pasiones que acompaña al argentino en cada momento de su vida. Leo respondió: “Cuando era chico tomaba dulce por mi vieja y después cuando me empecé a hacer solo, empecé amargo. En realidad tomaba dulce y empecé a hacerlo amargo por el tema del azúcar...”.

Enseguida intervino el uruguayo Rafa Cotelo y lo chicaneó: “¿Con qué lo tomás: yerba uruguaya o esa leña que usan ustedes?“. Messi se sonrió y respondió que consume la infusión con la hoja producida en el país rioplatense vecino. ”Ahora con la uruguaya“, admitió.

La charla, entre chiste e intimidades, continuó hasta el final del primer tiempo que finalizó con una goleada parcial de Deportivo LSM por 5-0.