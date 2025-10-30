"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Lanús

Lanús mostró su chapa copera, eliminó a la U de Chile y clasificó a la final

Lanús sacó a relucir su experiencia en la CONMEBOL Sudamericana y eliminó a Universidad de Chile gracias al 1-0 por el gol de Rodrigo Castillo en La Fortaleza. Por el 3-2 en el global, jugará la gran final Atlético Mineiro de Asunción.

Lanús no arrancó bien el partido. El conjunto que dirige Mauricio Pellegrino sufrió falta de precisión en los primeros pases de los minutos iniciales y lo pagó caro. A los cinco, Agustín Cardozo recibió la amarilla y el mediocampista quedó condicionado para todo el cotejo.

Pese al impreciso comienzo, el Granate demostró por qué jugó las semifinales de la Copa Sudamericana. Sin la pelota, el local pudo generar una buena contra que terminó en gol de Marcelino Moreno por una impecable definición de tres dedos. Sin embargo, el 10 estaba en fuera de juego y por eso el VAR decidió anular el tanto. La U respondió con un intento de Felipe Salomoni, que remató casi desde mitad de cancha al ver adelantado a Nahuel Losada, pero la pelota pasó por arriba del travesaño.

Durante la primera media hora, Lanús no pudo cambiar la sintonía de juego. El Granate no logró hacerse dueño de la pelota y eso fue gran mérito de Universidad de Chile, que armó un buen bloque defensivo y fue rápido para recuperar la pelota e intentar acercarse al arco custodiado por Nahuel Losada.

Te puede interesar...

Recién a los 30' exactos llegó la mejor jugada del local. Rodrigo Castillo se juntó con Eduardo Salvio y quedó en posición de remate dentro del área de la U. Sin embargo, no la enganchó bien y terminó siendo fácil para Gabriel Castellón, que la envió al saque de esquina.

Con más empuje que fútbol, el cuadro que dirige Mauricio Pellegrino pudo terminar un poco mejor la primera etapa. No le alcanzó para dominar el partido ni tener varias situaciones manifiestas de gol, pero pudo regenerar un poco su imagen después de un trabado comienzo que le planteó Universidad de Chile. El acto inicial concluyó 0-0.

En el inicio del complemento, Lanús practicó salir totalmente distinto a cómo arrancó el partido y lo demostró a los 2'. Eduardo Salvio ejerció un buen remate cerca de la medialuna, pero fue mejor la respuesta de Castellón, que tapó para evitar el primero del Granate.

Pese al buen comienzo del ST del local, llegó el baldazo de agua fría. Nahuel Losada no pudo interceptar un centro de Universidad de Chile y, cuando se pasó el arquero de Lanús, apareció Felipe Salomoni para empujar la pelota y poner el 1-0 para el equipo chileno. Sin embargo, Lucas Di Yorio estaba adelantado en medio de la jugada y por eso nada valió tras la revisión de Herrera en el VAR.

Pero el tanto que marcó la U no valió, fue el despertador para Lanús. A los 62', Marcelino Moreno hizo una genialidad sobre la banda derecha y habilitó al hombre de la serie: Rodrigo Castillo. El atacante eludió a Castellón y marcó el 1-0 para el local, que significó su tercer gol en el mata-mata (todos los tantos del equipo de Pellegrino en los dos cotejos).

Después de la ventaja conseguida por parte de Lanús, Mauricio Pellegrino decidió bajar la persiana y solo se ocupó de defender los minutos finales. Gustavo Álvarez tiró a la cancha todo lo que tenía para conseguir el empate. Sin embargo, ya era tarde. El Granate estaba bien plantado y ni siquiera sufrió con el empuje del Romántico Viajero en el epílogo.

Lanús le mostró su chapa copera en la Sudamericana a Universidad de Chile, ganó con un 3-2 en el global y pasó a la final del certamen, en la que jugará su tercera cita definitiva en la competencia: la ganó en 2013 y la perdió en 2020 (disputada en 2021).

Además, tendrá una revancha especial con Atlético Mineiro, debido a que jugó la final de la Copa CONMEBOL 1997 y la Recopa Sudamericana en 2014. Perdió en ambas ocasiones, por lo que irá por la tercera y la vencida en Paraguay. Y nada menos que por segunda CONMEBOL Sudamericana.

Temas

Te puede interesar