La sanjuanina Cecilia Mugas, integrante del Instituto de Geología (INGEO) de la Universidad Nacional de San Juan, fue entrevistada por medios mendocinos para hablar sobre el aporte de la ciencia al desarrollo minero en Argentina. La geóloga remarcó que el conocimiento científico es una herramienta esencial para el avance del sector, tanto en el ámbito público como privado.
Geóloga sanjuanina habló en Mendoza sobre el aporte de la ciencia a la minería
Cecilia Mugas, investigadora del Instituto de Geología de la UNSJ, destacó en una entrevista en Mendoza la importancia del trabajo científico en el desarrollo minero.