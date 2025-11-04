Geóloga sanjuanina habló en Mendoza sobre el aporte de la ciencia a la minería

“Todo avance debe transferirse al sector público y privado. Me formé en el CONICET y en la universidad pública, dos instituciones que sostienen esa lógica de transferencia”, añadió la investigadora.

Consultada sobre la situación de Mendoza, Mugas fue clara:

“Gran parte de la dificultad en Mendoza está en la falta de información que tiene la sociedad sobre la minería: qué hace, qué riesgos y qué beneficios tiene. La academia puede contribuir mucho en ese sentido”.

Desde su experiencia en San Juan, provincia pionera en minería, la geóloga subrayó que la educación y la divulgación científica son claves para desmitificar la actividad y fortalecer una mirada informada sobre su impacto y oportunidades.

Fuete: Los Andes