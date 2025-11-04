"
País > Anses

Confirmaron las fechas de pago de jubilados y pensionados para noviembre

El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el undécimo mes del año. Los detalles en la nota.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a noviembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.

Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial

Calendario de pagos para jubilados y pensionados con haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminado en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminado en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminado en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminado en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminado en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminado en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminado en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminado en 8: 20 de noviembre

  • DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Calendario de pagos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Calendario de pagos para Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

