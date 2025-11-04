Cande Tinelli se sumó a la polémica de la familia

Y si bien Cande Tinelli le aseguró a Pochi de Gossipeame que "nunca tuvo mucho vínculo" con su hermana menor y que en tal caso le consultasen a Mica sobre ella, al cabo de unas horas Lelé le respondió en los más duros términos a la modelo.

"Perdí el miedo a quedarme sola desde que me di cuenta que hago todo sola desde hace mucho tiempo", disparó la segunda hija del conductor y empresario televisivo en una de sus historias virtuales de Instagram en clara referencia al posteo de su hermana, poniéndose en la misma vereda de Marcelo y en la contraria de a Juanita y su mamá Paula Robles, quien salió bancar a hija y a pegarle metafóricamente a su exmarido.

Vale señalar que por estas horas Cande se encuentra en Punta del Este con su padre y otros integrantes del clan grabando algunas escenas de la segunda temporada del reality familiar, en el que mostrarán la despedida de la casa esteña en la que pasaron tantísimos momentos dado que Marcelo Tinelli acaba de venderla, como consecuencia de una serie de malas decisiones económicas que lo ponen hoy frente a una compleja situación financiera.