Cande Tinelli se sumó a la polémica de la familia

La segunda hija del conductor se puso del lado de su padre y lanzó un fuerte posteo contra su hermana menor.

La denuncia que Juanita Tinelli decidió hacer pública la semana pasada por supuestos amedrentamientos terminó destapando una insospechada interna familiar en la numerosa familia del histórico conductor de VideoMatch, que dejó al descubierto las diferencias con sus hermanas Mica y Cande Tinelli.

Lo cierto es que de un momento para el otro todos los integrantes del clan Tinelli empezaron a decirse de todo, tanto en declaraciones a los medios como a través de las redes sociales.

Así, después de que Juanita criticase abiertamente a su famoso padre declarando no estar de acuerdo con muchas de sus decisiones, entre muchas otras cosas, marcó su drástica pelea con Marcelo al escribir en una Instagram Storie: "Intentar vivir sin mi papá aunque él esté con vida, es la elección de vida más difícil que me ha tocado aprender".

Y si bien Cande Tinelli le aseguró a Pochi de Gossipeame que "nunca tuvo mucho vínculo" con su hermana menor y que en tal caso le consultasen a Mica sobre ella, al cabo de unas horas Lelé le respondió en los más duros términos a la modelo.

"Perdí el miedo a quedarme sola desde que me di cuenta que hago todo sola desde hace mucho tiempo", disparó la segunda hija del conductor y empresario televisivo en una de sus historias virtuales de Instagram en clara referencia al posteo de su hermana, poniéndose en la misma vereda de Marcelo y en la contraria de a Juanita y su mamá Paula Robles, quien salió bancar a hija y a pegarle metafóricamente a su exmarido.

Vale señalar que por estas horas Cande se encuentra en Punta del Este con su padre y otros integrantes del clan grabando algunas escenas de la segunda temporada del reality familiar, en el que mostrarán la despedida de la casa esteña en la que pasaron tantísimos momentos dado que Marcelo Tinelli acaba de venderla, como consecuencia de una serie de malas decisiones económicas que lo ponen hoy frente a una compleja situación financiera.

