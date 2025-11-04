"
Así quedó San Martín en la pelea por zafar del descenso

San Martín empató con Godoy Cruz y no tuvo suerte con los resultados de los otros que pelean abajo. Restan sólo 2 fechas para tratar de esquivarle al descenso.

San Martín sigue peleando por mantener la categoría en la Liga Profesional de Fútbol. Restan dos fechas para el final de la temporada y hay dos descensos en juego. Con los resultados que se dieron en la fecha 14, son cinco los equipos que intentarán evitar perder la categoría: Talleres, Newell’s, Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín.

Los dirigidos por Leandro Romagnoli igualaron 0 a 0 con Godoy Cruz y ahora comparten el último lugar de la tabla general y los promedios con Aldosivi. San Martín tendrá un mano a mano con los de Mar del Plata y el que sume menos en este sprint final perderá la categoría por el promedio.

Si San Martín zafa en la tabla de los promedios tendrá que mirar la tabla general y superar a uno de sus rivales. Godoy Cruz tiene un punto más que el Verdinegro y a tres unidades aparecen Talleres y Newell’s.

San Martín recibirá el sábado a las 21.30 a Lanús y jugará sabiendo los resultados de Talleres y Newell's. Aldosivi y Godoy Cruz, los otros rivales directos, jugarán el domingo.

Tabla anual y promedios f14

Fecha 15

Viernes 7 de noviembre

  • 21.00 Rosario Central – San Lorenzo

Sábado 8 de noviembre

  • 17.00 Racing – Defensa y Justicia
  • 19.15 Huracán – Newell’s
  • 19.15 Talleres – Platense
  • 21.30 Unión – Barracas Central
  • 21.30 San Martín (SJ) – Lanús

Domingo 9 de noviembre

  • 16.30 Boca – River (interzonal)
  • 19.20 Sarmiento – Instituto
  • 19.20 Banfield – Aldosivi
  • 21.30 Tigre – Estudiantes
  • 21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz

Lunes 10 de noviembre

  • 17.00 Gimnasia – Vélez
  • 19.00 Deportivo Riestra – Independiente
  • 21.15 Argentinos – Belgrano
  • 21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba

Posiciones Clausura f14

