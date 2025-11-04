San Martín sigue peleando por mantener la categoría en la Liga Profesional de Fútbol. Restan dos fechas para el final de la temporada y hay dos descensos en juego. Con los resultados que se dieron en la fecha 14, son cinco los equipos que intentarán evitar perder la categoría: Talleres, Newell’s, Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín.
Así quedó San Martín en la pelea por zafar del descenso
San Martín empató con Godoy Cruz y no tuvo suerte con los resultados de los otros que pelean abajo. Restan sólo 2 fechas para tratar de esquivarle al descenso.