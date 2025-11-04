Así quedó San Martín en la pelea por zafar del descenso

Los dirigidos por Leandro Romagnoli igualaron 0 a 0 con Godoy Cruz y ahora comparten el último lugar de la tabla general y los promedios con Aldosivi. San Martín tendrá un mano a mano con los de Mar del Plata y el que sume menos en este sprint final perderá la categoría por el promedio.

Si San Martín zafa en la tabla de los promedios tendrá que mirar la tabla general y superar a uno de sus rivales. Godoy Cruz tiene un punto más que el Verdinegro y a tres unidades aparecen Talleres y Newell’s.