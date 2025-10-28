Conmoción en el fútbol: el arquero del Inter mató a un jubilado

En tanto, el arquero del conjunto “neroazzurro” colaboró desde el primer momento con los efectivos que se presentaron en el lugar. Además de intentar reanimar al hombre, Martínez prestó declaración en el sitio y quedó a disposición de la justicia italiana.

Fuentes del club indicaron que el jugador se encuentra en estado de shock por lo ocurrido y está recibiendo acompañamiento del cuerpo técnico y del departamento médico del Inter.

Qué medidas tomó el Inter tras el accidente

Ante la gravedad del episodio, Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán, resolvió suspender la conferencia de prensa programada para este martes, previa al encuentro del miércoles frente a Fiorentina por la novena fecha de la Serie A. La decisión fue una señal de respeto hacia la víctima y de apoyo hacia el futbolista involucrado.

Desde el entorno del club no se emitió, por el momento, un comunicado oficial. Sin embargo, se espera que en las próximas horas el Inter exprese públicamente su acompañamiento a ambas familias.

Quién es Josep Martínez, el arquero involucrado en el hecho

Josep Martínez, de 26 años, es arquero suplente del Inter de Milán. Llegó al club procedente del Genoa y forma parte del plantel que lidera Cristian Chivu en la Serie A. Aunque suele ocupar un rol secundario detrás del titular, es considerado un futbolista profesional y comprometido por sus compañeros.

El accidente ocurrió cuando se dirigía al entrenamiento en las afueras de Milán, en una zona donde habitualmente circulan peatones y ciclistas. La noticia generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol italiano, donde tanto colegas como medios locales manifestaron su consternación por el hecho.

El impacto en el fútbol italiano

La tragedia conmovió al Inter y al entorno del fútbol europeo. En redes sociales, cientos de usuarios expresaron sus condolencias hacia la familia de la víctima y su apoyo al arquero español, quien, según testigos, actuó con entera disposición para ayudar tras el accidente.

A la espera de los resultados oficiales de las pericias, el hecho reabrió el debate sobre la seguridad vial y la infraestructura urbana en las zonas aledañas a los centros deportivos, donde la circulación de transeúntes suele ser frecuente.

Por ahora, lo único confirmado es que una tragedia golpeó a uno de los clubes más importantes de Italia y dejó una profunda tristeza tanto en el Inter como en todo el mundo del fútbol.