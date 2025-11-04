- Tras su renuncia, Guillermo Francos se reunió con Manuel Adorni en la Casa Rosada para delinear la transición en la Jefatura de Gabinete.
- Mauricio Macri evitó confrontar con Manuel Adorni y le bajó el tono a la polémica por la designación como jefe de Gabinete.
- Manuel Adorni respondió a las críticas de Mauricio Macri por los cambios en el Gobierno: "Mal que le pese, el gabinete lo elige el Presidente".
- Del Presupuesto al diálogo con los gobernadores: los desafíos y negociaciones que enfrenta el nuevo gabinete.
- Luis Petri aseguró que las candidaturas de Manuel Adorni y Diego Santilli "no son testimoniales porque se presentaron pensando que iban a asumir".
- Más cambios de gabinete: renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano.
- El Gobierno dilata la jura de Diego Santilli como ministro del Interior para que mantenga su banca en Diputados y participe de discusiones clave.
- Javier Milei inicia un nuevo tramo de su gestión económica y enfrenta un dilema para destrabar inversiones.
Francos se reunió con Adorni en la Casa Rosada para delinear la transición
El ex jefe de Gabinete estuvo en Balcarce 50 junto al exministro del Interior Lisandro Catalán. No mantuvieron un encuentro con Javier Milei.