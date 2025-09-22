Balón de Oro 2025: Dembélé y Bonmatí se consagran como mejores del mundo

image Dembele, el gran ganador de la jornada

Por su parte, Aitana Bonmatí, mediocampista del Barcelona, obtuvo su tercer Balón de Oro femenino consecutivo, superando en la votación a Mariona Caldentey (Arsenal) y Alessia Russo (Arsenal). La española se destacó al ser subcampeona de la Champions League y de la Eurocopa, consolidándose como una de las principales referentes del fútbol femenino mundial.

image

En esta edición, los nominados argentinos en la rama masculina, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, quedaron fuera del Top 15, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez no pudo repetir el Trofeo Yashin.

Ranking del Balón de Oro masculino 2025 (Top 10)

Ousmane Dembélé

Lamine Yamal

Vitinha

Mohamed Salah

Raphinha

Achraf Hakimi

Kylian Mbappé

Cole Palmer

Gianluigi Donnarumma

Nuno Mendes

Entre otros premios destacados de la gala:

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona)

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona)

Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis Enrique (PSG)

Trofeo Johan Cruyff femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Trofeo Lev Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (PSG)

Trofeo Lev Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea)

Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa)

Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona)

Club del Año masculino: PSG

Club del Año femenino: Arsenal

Premio Sócrates: Fundación Xana

Esta edición del Balón de Oro también se caracterizó por la ausencia de los máximos históricos ganadores del masculino, Lionel Messi (8 trofeos) y Cristiano Ronaldo (5 trofeos), quienes no figuraron entre los 30 nominados.

Con la entrega de los premios, la gala reafirma su rol como el evento más prestigioso para reconocer el talento y los logros de futbolistas en el ámbito mundial, tanto en la rama masculina como femenina, celebrando las actuaciones sobresalientes de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí como referentes actuales del deporte rey.