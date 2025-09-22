"
Balón de Oro 2025: Dembélé y Bonmatí se consagran como mejores del mundo

El evento reconoció a los máximos referentes de la temporada en masculino y femenino, así como los principales premios individuales y colectivos.

La esperada gala del Balón de Oro 2025 se celebró este lunes en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, con la presencia de figuras icónicas del fútbol mundial. En esta edición, el francés Ousmane Dembélé se consagró como el mejor futbolista del planeta por primera vez, superando a Lamine Yamal (Barcelona) y Vitinha (PSG) tras una temporada excepcional.

image
El español Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa y fue segundo en la votación del Balón de Oro

El español Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa y fue segundo en la votación del Balón de Oro

El delantero del PSG cerró la campaña con 35 goles y 14 asistencias en 53 partidos, destacándose en la UEFA Champions League como máximo goleador con 8 tantos y 6 asistencias. En sus palabras durante la ceremonia, Dembélé expresó: “Estar acá es muy movilizante, que me dé el trofeo alguien como Ronaldinho, siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera. Le agradezco a mi club y al equipo, ha sido una temporada increíble”.

image
Dembele, el gran ganador de la jornada

Dembele, el gran ganador de la jornada

Por su parte, Aitana Bonmatí, mediocampista del Barcelona, obtuvo su tercer Balón de Oro femenino consecutivo, superando en la votación a Mariona Caldentey (Arsenal) y Alessia Russo (Arsenal). La española se destacó al ser subcampeona de la Champions League y de la Eurocopa, consolidándose como una de las principales referentes del fútbol femenino mundial.

image

En esta edición, los nominados argentinos en la rama masculina, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, quedaron fuera del Top 15, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez no pudo repetir el Trofeo Yashin.

Ranking del Balón de Oro masculino 2025 (Top 10)

  • Ousmane Dembélé

  • Lamine Yamal

  • Vitinha

  • Mohamed Salah

  • Raphinha

  • Achraf Hakimi

  • Kylian Mbappé

  • Cole Palmer

  • Gianluigi Donnarumma

  • Nuno Mendes

Entre otros premios destacados de la gala:

  • Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona)

  • Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona)

  • Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis Enrique (PSG)

  • Trofeo Johan Cruyff femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

  • Trofeo Lev Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (PSG)

  • Trofeo Lev Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea)

  • Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa)

  • Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona)

  • Club del Año masculino: PSG

  • Club del Año femenino: Arsenal

  • Premio Sócrates: Fundación Xana

Esta edición del Balón de Oro también se caracterizó por la ausencia de los máximos históricos ganadores del masculino, Lionel Messi (8 trofeos) y Cristiano Ronaldo (5 trofeos), quienes no figuraron entre los 30 nominados.

Con la entrega de los premios, la gala reafirma su rol como el evento más prestigioso para reconocer el talento y los logros de futbolistas en el ámbito mundial, tanto en la rama masculina como femenina, celebrando las actuaciones sobresalientes de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí como referentes actuales del deporte rey.

