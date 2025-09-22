Gerardo Tivani ganó la primera del Critérium en El Pinar

La carrera se disputó en el óvalo asfaltado del Camping El Pinar, Rivadavia. El evento estuvo reservado para las categorías Juveniles (2009 a 2012), Junior, Sub 23, Damas y Elite.

El primer ganador de este campeonato, de tres fechas en total, fue el ciclista Gerardo Tivani, líder del equipo Municipalidad de Pocito. En el podio fue secundado por Rodrigo Díaz, compañero de escuadra, y Kevin Castro, de Sindicato Empleados de Comercio. Por detrás finalizaron Ángel Oropel y Tomás Ruiz, compañeros en Chimbas Te Quiero, y Mauricio Páez, de Gremios por el Deporte / Municipalidad de Santa Lucía.