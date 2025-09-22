"
Gerardo Tivani

Gerardo Tivani ganó la primera del Critérium en El Pinar

Gerardo Tivani ganó la primera prueba de las tres que tendrá el Critérium 2025. Es la antesala de la temporada de ruta en San Juan.

Entre las actividades programadas para el Día de la Primavera en San Juan, estuvo el comienzo de la temporada Critérium de ciclismo en ruta. El campeonato pertenece al ciclismo federado de la provincia. Cuenta con la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina, respaldo de la Municipalidad de Rivadavia y el auspicio principal del Gobierno, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La carrera se disputó en el óvalo asfaltado del Camping El Pinar, Rivadavia. El evento estuvo reservado para las categorías Juveniles (2009 a 2012), Junior, Sub 23, Damas y Elite.

El primer ganador de este campeonato, de tres fechas en total, fue el ciclista Gerardo Tivani, líder del equipo Municipalidad de Pocito. En el podio fue secundado por Rodrigo Díaz, compañero de escuadra, y Kevin Castro, de Sindicato Empleados de Comercio. Por detrás finalizaron Ángel Oropel y Tomás Ruiz, compañeros en Chimbas Te Quiero, y Mauricio Páez, de Gremios por el Deporte / Municipalidad de Santa Lucía.

Las posiciones finales en Juveniles fueron: en Junior, el ganador fue 1° Facundo Tivani. Entre 2009-2010, triunfó 1° Mauricio Audicio, seguido por 2° Lautaro Cobarrubia, 3° Felipe Lucero, 4° Adriel Mortensen, 5° Benjamín Ahumada y 6° Lautaro Oviedo. Por último, en la categoría 2011-2012 ganó 1° Erick Mendoza, secundado por 2° Gonzalo Pozo, 3° Maicol Tivani y Gerónimo Castro.

La primera fecha de este Critérium contó con la organización en conjunto de los clubes Sergio ‘Payaso’ Valdez y Barrio Mercedario, y también con el auspicio de la Municipalidad de Rivadavia. Según el fixture inicial, Fundación para el Progreso (FPP) y Club Sol Naciente (CSN) serán los clubes que organizarán la segunda fecha, el domingo 28 por la tarde y en el mismo lugar. El último parcial está previsto para el domingo 5 octubre, con organización de la Federación.

