Entre las actividades programadas para el Día de la Primavera en San Juan, estuvo el comienzo de la temporada Critérium de ciclismo en ruta. El campeonato pertenece al ciclismo federado de la provincia. Cuenta con la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina, respaldo de la Municipalidad de Rivadavia y el auspicio principal del Gobierno, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Gerardo Tivani ganó la primera del Critérium en El Pinar
Gerardo Tivani ganó la primera prueba de las tres que tendrá el Critérium 2025. Es la antesala de la temporada de ruta en San Juan.