Este sábado, Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid y tuvo una actuación que despertó elogios y aplausos entre los hinchas merengues. El argentino estuvo desde el arranque en el triunfo 2-0 ante el Espanyol y fue reemplazado a los 77 minutos. En la conferencia de prensa, Xabi Alonso reveló una actitud inesperada del argentino.
"¿Me cambiás a mí?": el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.