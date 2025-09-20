"¿Me cambiás a mí?": el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid

“Franco también quería seguir jugando, me decía: ‘¿me cambias a mí?’, Le digo ‘sí, Franco, te cambio a ti’”, contó el español tras ser consultado sobre el enojo de Vinicius, qeu también fue reemplazado.

Y agregó: “Franco también se ha marchado un poco enfadado. Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí, pues he visto que no se ha puesto muy contento. Bueno, al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Vini, con el partido que ha hecho Franco... Necesitas también en momentos puntuales gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos”.

Con este triunfo, el Real Madrid se mantiene como lider de la Liga de España con cinco victorias en cinco partidos.