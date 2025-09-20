Lamine Yamal sueña con una carrera como la de Lionel Messi cumpliendo con los primeros pasos del rosarino más destacado de la historia: romperla en Barcelona. Siempre rendido a los pies de su gran ídolo, ahora la estrella española de 18 años se mostró en redes sociales bailando fiel a su estilo descontracturado... con la camiseta 10 del astro de Inter Miami.
Lamine Yamal, con la 10 de Lionel Messi de Inter Miami
La estrella de Barcelona se mostró bailando con la casaca del argentino que idolatra y con el que muchos lo comparan.