Lamine Yamal, con la 10 de Lionel Messi de Inter Miami

Afectado por una pubalgia que lo mantiene marginado del conjunto de Hansi Flick en LaLiga -no estará este domingo frente a Getafe- y el reciente inicio de la Champions League, la joya sí viajará a París para asistir el lunes a la ceremonia del Balón de Oro, donde es uno de los favoritos a llevarse el galardón. Igual, se mantiene activo en el mundo digital, divirtiéndose con Messi como guía.

Además de las obvias comparaciones entre ambos por el club desde donde asomaron a los flashes y su talento con la redonda, a Yamal y a Messi los une la conocida historia en la que una joven Pulga "bañó" a Lamine cuando era apenas un bebé para una campaña fotográfica para Unicef. Más remotamente pero también en un punto muy llamativo, la actual novia del juvenil, la artista Nicki Nicole, nació en Rosario igual que Messi.