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Balerdi sufrió un desgarro y podría perderse el Mundial

El zaguero se lesionó durante el entrenamiento de este viernes y Scaloni deberá definir si lo mantiene en la convocatoria o lo desafecta.

En el último entrenamiento de la Selección Argentina previo al amistoso ante Honduras de esta noche, Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular y su presencia en el Mundial está seriamente en duda. El zaguero de Olympique Marsella no pudo terminar la práctica de anoche y los estudios corroboraron el grado de la lesión: tendrá para al menos 21 días de recuperación. Lionel Scaloni deberá definir si lo mantiene en el plantel o lo desafecta y convoca a un reemplazante de la prelista de 55 jugadores.

A apenas días del debut mundialista (será el 16/6 ante Argelia) la principal preocupación pasa por recuperar jugadores tocados, afinar el funcionamiento y, sobre todo, no padecer nuevas bajas. Por eso, la situación del central de 27 años fue un golpe para el plantel, que en Qatar vivió situaciones similares, aunque con futbolistas que ya llegaban tocados (Joaquín Correa y Nicolás González).

El hombre surgido en Boca llegaba como alternativa a primer marcador central, como posible sustituto de Cristian Romero (que viene de una lesión de rodilla) tras una muy buena temporada en la Ligue 1 de Francia. En ascenso y con una presencia creciente en las convocatorias de Scaloni, se ganó un lugar en la lista de 26 y estaba listo para encarar su primer Mundial.

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El desgarro sufrido anoche lo deja en una posición muy complicada, ya que una recuperación de tres semanas le permitiría llegar con lo justo recién para el duelo ante Jordania, por la tercera y última fecha de la fase de grupos, el 27 de junio. Por eso, Scaloni y su cuerpo técnico deberán tomar una decisión en las próximas horas para ya definir con qué centrales afrontan los primeros partidos de la Copa del Mundo.

FUENTE: TyC Sports

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