Balerdi sufrió un desgarro y podría perderse el Mundial

A apenas días del debut mundialista (será el 16/6 ante Argelia) la principal preocupación pasa por recuperar jugadores tocados, afinar el funcionamiento y, sobre todo, no padecer nuevas bajas. Por eso, la situación del central de 27 años fue un golpe para el plantel, que en Qatar vivió situaciones similares, aunque con futbolistas que ya llegaban tocados (Joaquín Correa y Nicolás González).

El hombre surgido en Boca llegaba como alternativa a primer marcador central, como posible sustituto de Cristian Romero (que viene de una lesión de rodilla) tras una muy buena temporada en la Ligue 1 de Francia. En ascenso y con una presencia creciente en las convocatorias de Scaloni, se ganó un lugar en la lista de 26 y estaba listo para encarar su primer Mundial.