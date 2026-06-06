En el último entrenamiento de la Selección Argentina previo al amistoso ante Honduras de esta noche, Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular y su presencia en el Mundial está seriamente en duda. El zaguero de Olympique Marsella no pudo terminar la práctica de anoche y los estudios corroboraron el grado de la lesión: tendrá para al menos 21 días de recuperación. Lionel Scaloni deberá definir si lo mantiene en el plantel o lo desafecta y convoca a un reemplazante de la prelista de 55 jugadores.
Balerdi sufrió un desgarro y podría perderse el Mundial
El zaguero se lesionó durante el entrenamiento de este viernes y Scaloni deberá definir si lo mantiene en la convocatoria o lo desafecta.