Boca llegó a Ecuador en medio de un toque de queda y ya tiene al reemplazante de Bareiro

En lo futbolístico, el entrenador Claudio Úbeda deberá realizar una modificación obligada por la ausencia de Adam Bareiro, suspendido tras la expulsión sufrida en la derrota ante Cruzeiro en Brasil.

El principal candidato a ocupar su lugar es Milton Giménez, quien se perfila para acompañar a Miguel Merentiel en la delantera. La idea del cuerpo técnico sería sostener el esquema con dos atacantes de referencia, una fórmula que Boca utilizó en los últimos partidos y que le dio resultados.

La otra opción es Exequiel Zeballos, aunque el “Changuito” correría desde atrás porque su ingreso modificaría las características del ataque y dejaría al equipo sin un centrodelantero fijo junto a Merentiel.

Boca llega segundo en el Grupo D y necesita sumar en Guayaquil para acomodarse en la pelea por la clasificación a los octavos de final, después del golpe que significó la derrota frente a Cruzeiro.

El probable equipo sería con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.