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Boca llegó a Ecuador en medio de un toque de queda y ya tiene al reemplazante de Bareiro

El “xeneize” visitará a Barcelona de Guayaquil en medio de un fuerte operativo de seguridad dispuesto por el gobierno ecuatoriano.

Boca definirá en las próximas horas el equipo para visitar este martes a Barcelona de Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un contexto particular: Ecuador atraviesa días de tensión interna por el nuevo toque de queda dispuesto por el Gobierno de Daniel Noboa.

La medida rige desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo, entre las 23 y las 5, en nueve provincias del país, entre ellas Guayas, donde se encuentra Guayaquil, sede del partido. La decisión fue tomada en el marco del estado de excepción y de la ofensiva estatal contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión y el lavado de activos.

En ese clima, con presencia reforzada de fuerzas de seguridad y controles nocturnos en distintas zonas, el plantel “xeneize” arribó este lunes a Ecuador, donde fue recibido por un grupo importante de hinchas, aunque la previa quedó atravesada por las restricciones de circulación y el operativo previsto para las horas posteriores al encuentro.

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En lo futbolístico, el entrenador Claudio Úbeda deberá realizar una modificación obligada por la ausencia de Adam Bareiro, suspendido tras la expulsión sufrida en la derrota ante Cruzeiro en Brasil.

El principal candidato a ocupar su lugar es Milton Giménez, quien se perfila para acompañar a Miguel Merentiel en la delantera. La idea del cuerpo técnico sería sostener el esquema con dos atacantes de referencia, una fórmula que Boca utilizó en los últimos partidos y que le dio resultados.

La otra opción es Exequiel Zeballos, aunque el “Changuito” correría desde atrás porque su ingreso modificaría las características del ataque y dejaría al equipo sin un centrodelantero fijo junto a Merentiel.

Boca llega segundo en el Grupo D y necesita sumar en Guayaquil para acomodarse en la pelea por la clasificación a los octavos de final, después del golpe que significó la derrota frente a Cruzeiro.

El probable equipo sería con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

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