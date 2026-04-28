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Con polémica, Boca perdió 1-0 ante Cruzeiro en Brasil y le puso fin a su invicto

En un típico partido de Libertadores, el Xeneize cayó 1-0 ante Cruzeiro, en un partido donde jugó con uno menos desde el primer tiempo, por la roja a Bareiro.

Boca Juniors dejó escapar su invicto en la Copa Libertadores tras caer 1-0 ante Cruzeiro en Belo Horizonte, en un partido que se resolvió en los minutos finales y que tuvo como condicionante central la expulsión de Adam Bareiro en el cierre del primer tiempo.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda había planteado un encuentro inteligente en la etapa inicial. Logró controlar los tiempos, cortar los circuitos del conjunto brasileño y sostener el cero sin sobresaltos, incluso en los momentos de mayor presión local. Con Leandro Paredes como eje, Boca apostó a la circulación y a salidas largas para evitar el asedio rival.

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Sin embargo, el desarrollo cambió por completo antes del descanso. La roja a Bareiro obligó a reconfigurar el esquema y condicionó el resto del partido. En el complemento, Boca retrocedió, resignó protagonismo y quedó prácticamente sin peso ofensivo: terminó el encuentro sin remates al arco.

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Cruzeiro, con paciencia, fue inclinando la cancha. Aunque le costó generar situaciones claras, encontró espacios con el paso de los minutos. Leandro Brey sostuvo al Xeneize con intervenciones clave, incluso en acciones que luego fueron invalidadas, pero no pudo evitar el desenlace.

A los 37 minutos del segundo tiempo llegó el golpe definitivo: Kaio Jorge desbordó por derecha y asistió hacia atrás para la aparición de Néiser Villarreal, que definió sin oposición para el 1-0.

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El tramo final estuvo marcado por la tensión, cruces entre jugadores y amonestaciones, en un cierre caliente que reflejó el desgaste del conjunto argentino, superado desde lo físico y numérico.

Con esta derrota, Boca pierde una racha de 14 partidos sin caídas y deja puntos importantes en el Grupo D, en un resultado que reconfigura el escenario de cara a la clasificación.

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