Con polémica, Boca perdió 1-0 ante Cruzeiro en Brasil y le puso fin a su invicto

Sin embargo, el desarrollo cambió por completo antes del descanso. La roja a Bareiro obligó a reconfigurar el esquema y condicionó el resto del partido. En el complemento, Boca retrocedió, resignó protagonismo y quedó prácticamente sin peso ofensivo: terminó el encuentro sin remates al arco.

Embed ¡DOBLE AMONESTACIÓN Y ROJA EN 5 MINUTOS!



La primera amarilla de Bareiro fue a los 40' del primer tiempo por este empujón a Gerson



La segunda lo vió a los 45' por este manotazo en la cara a Christian



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Cruzeiro, con paciencia, fue inclinando la cancha. Aunque le costó generar situaciones claras, encontró espacios con el paso de los minutos. Leandro Brey sostuvo al Xeneize con intervenciones clave, incluso en acciones que luego fueron invalidadas, pero no pudo evitar el desenlace.

A los 37 minutos del segundo tiempo llegó el golpe definitivo: Kaio Jorge desbordó por derecha y asistió hacia atrás para la aparición de Néiser Villarreal, que definió sin oposición para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2049311832574173692&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE CRUZEIRO! Villarreal empujó la pelota en la línea y abre el marcador en Brasil



37' ST | Cruzeiro 1 - 0 Boca



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El tramo final estuvo marcado por la tensión, cruces entre jugadores y amonestaciones, en un cierre caliente que reflejó el desgaste del conjunto argentino, superado desde lo físico y numérico.

Con esta derrota, Boca pierde una racha de 14 partidos sin caídas y deja puntos importantes en el Grupo D, en un resultado que reconfigura el escenario de cara a la clasificación.