Boca pisó fuerte en Santiago del Estero y se impuso por 2-1 sobre Central Córdoba en el Estado Madre de Ciudades por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura. Con goles de Alan Velasco y Milton Giménez, el Xeneize sumó tres puntos que lo dejan, por ahora, en la cima de la Zona A. Michael Santos descontó para el Ferroviario, que quedó eliminado.
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Boca triunfó en Santiago del Estero y se posiciona como único líder
El Xeneize se impuso por 2-1 sobre el Ferroviario en el Madre de Ciudades y escaló a la cima de su grupo en el Torneo Apertura hasta que juegue Estudiantes.