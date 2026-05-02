Boca triunfó en Santiago del Estero y se posiciona como único líder

Boca pisó fuerte en Santiago del Estero y se impuso por 2-1 sobre Central Córdoba en el Estado Madre de Ciudades por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura. Con goles de Alan Velasco y Milton Giménez, el Xeneize sumó tres puntos que lo dejan, por ahora, en la cima de la Zona A. Michael Santos descontó para el Ferroviario, que quedó eliminado.