Ataque decisivo y desahogo final: Pizarro ganó la primera etapa del Giro del Sol

Una victoria con fuerte carga emocional

Tras bajar de la bicicleta, el propio Pizarro no ocultó la emoción. “Busqué mucho esta carrera. Fueron cinco o seis meses muy complicados, que en un punto pensé en tirar la toalla”, confesó el chileno, visiblemente conmovido.

El ciclista destacó el respaldo de su entorno y del equipo: “No podía defraudarlos. A mis compañeros, a mi entrenador y a toda la gente de Diberboll”. Sobre el ataque final, explicó que no fue una acción planificada: “Fue espontáneo. Me sentí muy bien, cerrando cortes y andando en fuga. Me la jugué y dije ‘ahora o nunca’”.

También remarcó su buen momento físico y dedicó el triunfo a su círculo más cercano: “Primero a mis compañeros, a mi jefe y a mi familia”. Y dejó una frase que resonó entre los aficionados sanjuaninos: “Soñaba con ganar una etapa tan importante en San Juan”.

El podio y el clasificador

El segundo lugar quedó en manos de Mauricio Páez (Municipalidad de Santa Lucía), quien intentó conectar el ataque final, pero no logró descontar en el cierre. Lorenzo Díaz (Portal de San Juan) completó el podio, en una jornada con fuerte presencia de ciclistas locales.

Clasificador – Etapa 1

Felipe Pizarro – Fundación Diberboll

Mauricio Páez – Municipalidad de Santa Lucía

Lorenzo Díaz – Portal de San Juan

Leo Rodríguez – Municipalidad de Chimbas

Kevin Castro – Fundación Diberboll

Ramiro Videla – Fuerza Activa

Leo Cobarrubia – SEP San Juan

Martín Silva – Municipalidad de Pocito

Lo que viene

El inicio del Giro dejó expectativas abiertas para la segunda etapa, que se disputará este sábado con partida y llegada en Chimbas, frente a la plaza principal. El recorrido tendrá casi 130 kilómetros, con paso por la zona de diques y sectores de Mendoza, Centenario, Salta y Benavídez, antes del regreso al punto de partida.

Con el liderazgo en sus manos y la confianza en alza, Pizarro arrancó el Giro del Sol como protagonista, en una competencia que promete emociones fuertes hasta el final.