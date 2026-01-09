"
Ataque decisivo y desahogo final: Pizarro ganó la primera etapa del Giro del Sol

El chileno Felipe Pizarro ganó la primera etapa del Giro del Sol en San Juan tras un ataque decisivo en el tramo final. La victoria tuvo un fuerte valor emocional tras meses difíciles.

El Giro del Sol 2026 comenzó en San Juan con una etapa intensa, estratégica y exigente, que dejó como primer gran protagonista al chileno Felipe Pizarro, ganador de la jornada inaugural tras un ataque decisivo en los kilómetros finales. La competencia recorrió 125 kilómetros a lo largo de seis departamentos, con un marco ideal: clima favorable y una fuerte presencia de público a lo largo del recorrido.

Desde el inicio, la carrera se mostró dinámica, con cortes y fugas constantes que obligaron a los equipos a trabajar en bloque para controlar el ritmo del pelotón. En San Martín se disputaron la primera meta sprint bonificada y la primera pasada especial, mientras que en Angaco se definió la segunda meta bonificada. Más adelante, frente al Parque Latinoamericano, se cumplió la segunda pasada especial, antes del tramo decisivo.

image

El desgaste acumulado estiró el pelotón y abrió el escenario ideal para el movimiento ganador. Fue allí donde Pizarro lanzó su ataque, aprovechó el momento justo y cruzó la meta en soledad, con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 20 segundos, vistiendo el dorsal 8 y representando al equipo Fundación Diberboll – Metales Concepción.

Una victoria con fuerte carga emocional

Tras bajar de la bicicleta, el propio Pizarro no ocultó la emoción. “Busqué mucho esta carrera. Fueron cinco o seis meses muy complicados, que en un punto pensé en tirar la toalla”, confesó el chileno, visiblemente conmovido.

El ciclista destacó el respaldo de su entorno y del equipo: “No podía defraudarlos. A mis compañeros, a mi entrenador y a toda la gente de Diberboll”. Sobre el ataque final, explicó que no fue una acción planificada: “Fue espontáneo. Me sentí muy bien, cerrando cortes y andando en fuga. Me la jugué y dije ‘ahora o nunca’”.

También remarcó su buen momento físico y dedicó el triunfo a su círculo más cercano: “Primero a mis compañeros, a mi jefe y a mi familia”. Y dejó una frase que resonó entre los aficionados sanjuaninos: “Soñaba con ganar una etapa tan importante en San Juan”.

El podio y el clasificador

El segundo lugar quedó en manos de Mauricio Páez (Municipalidad de Santa Lucía), quien intentó conectar el ataque final, pero no logró descontar en el cierre. Lorenzo Díaz (Portal de San Juan) completó el podio, en una jornada con fuerte presencia de ciclistas locales.

Clasificador – Etapa 1

  • Felipe Pizarro – Fundación Diberboll

  • Mauricio Páez – Municipalidad de Santa Lucía

  • Lorenzo Díaz – Portal de San Juan

  • Leo Rodríguez – Municipalidad de Chimbas

  • Kevin Castro – Fundación Diberboll

  • Ramiro Videla – Fuerza Activa

  • Leo Cobarrubia – SEP San Juan

  • Martín Silva – Municipalidad de Pocito

Lo que viene

El inicio del Giro dejó expectativas abiertas para la segunda etapa, que se disputará este sábado con partida y llegada en Chimbas, frente a la plaza principal. El recorrido tendrá casi 130 kilómetros, con paso por la zona de diques y sectores de Mendoza, Centenario, Salta y Benavídez, antes del regreso al punto de partida.

Con el liderazgo en sus manos y la confianza en alza, Pizarro arrancó el Giro del Sol como protagonista, en una competencia que promete emociones fuertes hasta el final.

