Arranca la Copa del Mundo con una apertura estelar y doble acción en el Grupo A

El cronograma de la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026

El imponente espectáculo que abrirá el torneo está pautado para las 11:30 hora local (14:30 de la Argentina), sirviendo como la antesala perfecta durante una hora y media exacta antes de que empiece a rodar la pelota. La transmisión oficial de la FIFA presentará una puesta en escena que combinará tecnología, música y un profundo homenaje a las raíces prehispánicas del país anfitrión.

El cartel de estrellas internacionales está repleto de nombres propios de primer nivel:

Shakira revalidará su romance con los mundiales interpretando “Dai Dai” , la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, junto al nigeriano Burna Boy .

El reconocido artista local Alejandro Fernández tendrá la responsabilidad de entonar las estrofas del Himno Nacional mexicano.

El escenario también contará con los shows de J Balvin, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Lila Downs y la sudafricana Tyla.

Partido 1: México vs. Sudáfrica

Inmediatamente después de la ceremonia, el Estadio Ciudad de México vibrará con el debut del dueño de casa. El conjunto dirigido por Javier el "Vasco" Aguirre llega a este debut con la ilusión y la presión de hacer valer la localía.

Tras un período sin eliminatorias, el Tri pulió su funcionamiento con amistosos de alto voltaje donde cosechó puntaje ideal: victorias ante Australia (1-0), Serbia (5-1) y Ghana (2-0).

En la vereda de enfrente estará Sudáfrica. Los "Bafana Bafana" inician su cuarta participación en los Mundiales con el objetivo prioritario de superar la fase de grupos por primera vez en su historia. En la preparación previa, el combinado africano sumó rodaje con dos empates ante Nicaragua (0-0) y Jamaica (1-1), y buscará aguarle la fiesta al anfitrión para mantenerse firme en la pelea.

Partido 2: Corea del Sur vs. República Checa

La primera fecha del Grupo A se completará por la noche, cuando a las 23:00 (hora de Argentina) se enfrenten en el Estadio Guadalajara. El conjunto asiático encara su decimosegunda participación mundialista con la firme intención de superar la barrera de los octavos de final alcanzada en Qatar 2022.

Llegan con la confianza en alta tras golear 5-0 a Trinidad y Tobago y vencer por 1-0 a El Salvador en sus últimos ensayos.

Por su parte, la Selección de República Checa regresa a la máxima cita tras romper una dura sequía de 20 años sin clasificar, logrando su boleto de forma dramática a través de la vía del repechaje europeo de la UEFA. Con el ánimo renovado tras vencer recientemente a Kosovo (2-1) y a Guatemala (3-1), los checos buscarán demostrar que están listos para ser la gran sorpresa del grupo.