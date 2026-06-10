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Ultiman detalles en el estadio donde debutará Argentina en el Mundial 2026

En vivo desde Kansas, te mostramos como trabajan en el estadio donde el martes 16 de junio debuta la Selección Argentina.

A pocos días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el estadio que albergará el primer partido del conjunto nacional ya se encuentra en plena etapa de preparación y bajo un importante operativo de seguridad.

Según informó el enviado especial de Canal 8 y SanJuan8.com, Mario Fernández, el escenario donde Argentina enfrentará a Argelia el próximo martes 16 de junio presenta una intensa actividad en los días previos al inicio de la Copa del Mundo.

El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas City, un recinto con capacidad para aproximadamente 73 mil espectadores. Durante el desarrollo del Mundial, y en cumplimiento de las normas de la FIFA, el estadio pasará a denominarse simplemente "Kansas Stadium".

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Durante una recorrida por el predio, Fernández mostró las dimensiones del complejo deportivo, que además del estadio principal cuenta con instalaciones complementarias, entre ellas un estadio de béisbol y amplias zonas de estacionamiento para los asistentes.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el costo del estacionamiento para quienes asistan al partido. De acuerdo con la información relevada en el lugar, el valor ronda los 200 dólares.

El operativo de seguridad también es uno de los puntos destacados. El estadio se encuentra fuertemente custodiado mientras avanzan los trabajos de organización y logística para recibir a miles de hinchas de diferentes partes del mundo.

Con la expectativa en aumento, todo está listo para que la Selección Argentina inicie su camino mundialista ante Argelia, en el Mundial 2026.

Embed - sanjuan8.com on Instagram: "sanjuan8 y @canal8sanjuan desde Kansas, Estados Unidos. En este estadio debutará la Selección argentina ante Argelia el 16 de junio."
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