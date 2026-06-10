Ultiman detalles en el estadio donde debutará Argentina en el Mundial 2026

Durante una recorrida por el predio, Fernández mostró las dimensiones del complejo deportivo, que además del estadio principal cuenta con instalaciones complementarias, entre ellas un estadio de béisbol y amplias zonas de estacionamiento para los asistentes.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el costo del estacionamiento para quienes asistan al partido. De acuerdo con la información relevada en el lugar, el valor ronda los 200 dólares.

El operativo de seguridad también es uno de los puntos destacados. El estadio se encuentra fuertemente custodiado mientras avanzan los trabajos de organización y logística para recibir a miles de hinchas de diferentes partes del mundo.

Con la expectativa en aumento, todo está listo para que la Selección Argentina inicie su camino mundialista ante Argelia, en el Mundial 2026.