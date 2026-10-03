Argentina vs Burkina Faso se miden en un amistoso: hora, TV y formaciones

En el mediocampo también habrá movimientos. El volante por izquierda que ocupó Gianluca Prestianni ante Bolivia podría ser reemplazado por Matías Soulé o Valentín Barco. En el mediocampo central, Franco Mastantuono buscará el lugar de Nicolás Paz, aunque el buen nivel del ex Como ante Bolivia complica su ingreso.

Lo que no cambia: Julián Álvarez y Lautaro Martínez seguirán siendo la dupla de ataque.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Sin Messi, pero con la vista en el martes

Lionel Messi no estará este sábado. Su regreso a la Selección está previsto para el martes 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en lo que será su despedida del público argentino. Por eso, el partido ante Burkina Faso tiene una doble lectura: es un amistoso de preparación y, al mismo tiempo, una vidriera para los jugadores que buscan consolidarse en el esquema de Scaloni.

Burkina Faso llega al encuentro después de dos partidos por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027: empató 1-1 ante Benín y venció 1-0 a República Centroafricana como visitante.

El partido se disputará este sábado 3 de octubre desde las 21 en el Estadio Monumental. Se podrá ver en vivo por TyC Sports y Telefe, y de manera online a través de TyC Sports Play y Mi Telefe.