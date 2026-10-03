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Secuestraron dos motos adulteradas: una venía desde Mendoza

La Policía detectó irregularidades en dos operativos distintos: una moto de alta cilindrada con patente falsa que ingresaba desde Mendoza y otra con numeración limada en plena Capital.

La Dirección D-7 de la Policía de San Juan secuestró dos motocicletas con graves adulteraciones en sus identificaciones durante operativos de prevención y fiscalización vehicular realizados esta madrugada en distintos puntos de la provincia.

El primer procedimiento se registró en el puesto de control policial San Carlos, en el departamento Sarmiento, sobre el límite con Mendoza. Durante un control de rutina en el ingreso a la provincia, los efectivos detuvieron una camioneta Toyota Hilux gris conducida por García, con domicilio en Las Heras, Mendoza.

En la caja del vehículo transportaba una motocicleta de alta cilindrada marca Bajaj que rápidamente despertó sospechas.

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Con la colaboración de personal de Sustracción de Automotores, la inspección confirmó lo peor: el rodado presentaba chapa patente apócrifa, adulteraciones visibles en los números de motor y de cuadro, y también en la cédula de identificación.

Por disposición del Ayudante Fiscal de Abordaje Territorial, se ordenó el secuestro inmediato de la motocicleta y de toda la documentación.

El segundo caso se detectó en un operativo sobre la intersección de Avenida Rawson y Tierra del Fuego, en Capital. Allí fue interceptado Blanco, de 30 años, domiciliado en Rawson, quien circulaba en una motocicleta Gilera Smash 110 cc.

El conductor no contaba con seguro obligatorio ni licencia de conducir, y el rodado acumulaba varias faltas reglamentarias: ausencia de espejos retrovisores y agarraderas, y mala colocación de la chapa patente.

Tras labrar el acta de infracción con intervención del 2° Juzgado de Faltas, los efectivos inspeccionaron el motor y encontraron el dato más grave: la numeración estaba limada, lo que indica una adulteración deliberada para borrar la identidad del rodado. La moto fue secuestrada en el lugar.

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