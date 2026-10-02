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Burkina Faso está varado en Marruecos y peligra el amistoso con Argentina

No se sabe si Burkina Faso llegará a tiempo al país para enfrentar a la Albiceleste. El partido esta previsto para el sábado 3, a las 20h.

El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso, que debe jugarse este sábado a las 21 en el Monumental, correría peligro de disputarse. El combinado africano tiene problemas para viajar a Buenos Aires, ya que está varado en Marruecos.

La planificación indicaba que iban a desembarcar en Argentina el martes pasado por la noche para medirse con la Selección argentina, pero tres días más tarde siguen sin aterrizar.

Según dijo la Federación Burkinesa, el plantel todavía no logró viajar a Buenos Aires debido a una "cancelación sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión".

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"Desde que se produjo el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada se han movilizado para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje hacia Buenos Aires", expresaron, aunque también indicaron que limitaciones vinculadas principalmente con los tiempos de viaje generaron "reticencias entre los jugadores".

Cuándo llegaría el plantel de Burkina Faso a Buenos Aires

La Federación Burkinesa y la AFA aseguran que el avión llegará a tiempo, en tanto que las primeras estimaciones indican que existe la posibilidad de que aterricen en Buenos Aires el mismo sábado, a las 13.

El vuelo chárter desde Marruecos a Buenos Aires tiene una duración de 11 horas, por lo que deberán trabajar a contrarreloj para encontrarle una solución al problema y poder llevar adelante el amistoso, que forma parte de los tres partidos que el elenco nacional afronta en la fecha FIFA. En el primero los orientados por Lionel Scaloni golearon 4 a 0 a Bolivia en Córdoba.

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