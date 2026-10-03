Más de 600 empleos: empresas se unen para quedarse con el transporte en Vicuña

Según López, la lógica de la alianza es clara: sumar el conocimiento y la experiencia que las empresas sanjuaninas tienen en transporte minero y traducirlo en una propuesta competitiva que, al mismo tiempo, garantice empleo para los trabajadores de la zona de influencia del proyecto.

"La idea es que sean las empresas sanjuaninas las que brinden el conocimiento en todo lo que es transporte de minería y puedan brindar su experiencia en esta UTE recientemente conformada", explicó el empresario.

La participación de Andesmar, firma mendocina, generó algunas críticas en el entorno de la licitación, en un contexto donde el debate sobre el origen de las empresas que participan en los distintos contratos vinculados a Vicuña ya había tomado estado público. También se mencionaron firmas de Santa Fe y de China interesadas en la construcción del campamento.

Frente a eso, López fue directo: el origen de la empresa no debería ser el eje de la discusión si el empleo se queda en San Juan.

"No interesa si las empresas son de Mendoza, San Luis o Buenos Aires, importa que el trabajador sea de acá", sostuvo el empresario. Y agregó un argumento económico que apunta a la lógica del negocio: "Si usted se pone a pensar que hay que traer choferes desde afuera, darle alojamiento y demás, deja de ser negocio".

El propio funcionamiento del servicio, remarcó, llevará a que buena parte de los trabajadores sean contratados en la provincia. "Por más que sea una empresa mendocina o de otra jurisdicción, lo cierto es que el personal que tenga que contratar lo va a hacer de la provincia y, en lo posible, de la comunidad, porque es una cuestión lógica", señaló.

Dos propuestas y un contrato millonario

La presentación de ofertas cerró esta semana con dos propuestas sobre la mesa. Por un lado, la UTE integrada por Andesmar, Sotur, Mitre Bus y Cominsa. Por el otro, la conformada por PAP, Dream —la división minera de 20 de Junio— y Autotransporte San Juan, vinculada al grupo Flecha Bus.

El contrato corresponde al transporte de trabajadores durante los 36 meses que se estima durará la etapa de construcción de la mina y se implementará de manera progresiva a medida que avancen las obras y mejoren las condiciones de los caminos. Según estimaciones del sector empresario, el valor del contrato rondaría los US$60 millones, aunque las condiciones económicas definitivas dependerán de la evaluación y adjudicación por parte de Fluor.

La UTE sanjuanina estima que el proyecto generará más de 600 puestos de trabajo y destaca como uno de sus puntos fuertes la disponibilidad inmediata de vehículos para comenzar a operar, algo que podría ser determinante a la hora de definir la adjudicación.