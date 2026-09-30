Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 mantendrán su tradicional formato de todos contra todos a 18 fechas, pero con un escenario inédito: Argentina, Uruguay y Paraguay competirán en el torneo pese a estar ya clasificadas por albergar los partidos inaugurales de la cita máxima.
Argentina jugará las Eliminatorias para el Mundial 2030
La Selección argentina jugará las Eliminatorias Sudamericanas pese a tener asegurado un lugar en el Mundial 2030. Servirá para sumar rodaje en la previa.