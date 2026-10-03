El surgimiento de estos nuevos mensajes suma un capítulo determinante a la causa iniciada el año pasado, en momentos donde la falta de ratificación presencial por parte de la acusadora y el contenido de estas conversaciones réplicas replantean el curso y el análisis de la acusación.

Los reveladores chats que Joaquín Levinton presentó ante la Justicia tras ser denunciado

A través de la difusión de capturas de pantalla por parte de la periodista Maru Leone, salieron a la luz los chats entre el líder de Turf y Paula. Las imágenes evidencian la insistencia de la denunciante al iniciar el contacto por Instagram: "Soy una piba común y fuimos amigos hace banda", le escribió.

Frente al intento del músico por finalizar el diálogo respondiéndole "Hola Paula. Ya paso, te mando un beso", ella insistió en reanudar la charla: "No me odies, ya pasó, ya fue. No sé por qué te escribo".

Seguidamente, Paula escribe: "Te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. ¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo, a escondidas". A todo esto, Joaquín responde: "Lamentablemente yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la justicia".

Sin parecer acusar recibo, la denunciante desliza: "¿Hacemos una videollamada que te muestro las tetas?". Y añade: "Me acabás adentro de la boca, todo completo".

Mientras el músico intentaba cortar la comunicación vía Instagram, la joven vuelve a escribir: "Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. Mientras tanto podemos vernos a escondidas".

Cabe señalar que, en su momento y para respaldar su defensa, Levinton presentó ante la Justicia un pasaje de avión que confirmaba que, en la fecha indicada en la denuncia del supuesto episodio de abuso, no estaba en el lugar del hecho, sino en la ciudad de Mendoza con motivo de una presentación en vivo de Turf.

Según detalló la periodista, si bien el expediente había sido archivado en su momento, la causa volverá a abrirse para encarar una investigación exhaustiva.

Esta medida responde a la voluntad del músico, quien expresó su firme decisión de llegar a las últimas instancias para esclarecer lo sucedido, limpiar su nombre y evitar quedar asociado a acusaciones de esta gravedad.