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Instituto goleó a Independiente en Avellaneda y se mantiene en lo más alto de su zona

El Rojo fue superado por 4 a 1 por la Gloria en el Estadio Libertadores de América, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Instituto consiguió una contundente victoria ante Independiente y dejó en evidencia el presente que atraviesa el equipo de Avellaneda. La Gloria, que continúa como líder de la Zona A, aprovechó las debilidades de un Rojo que volvió a quedarse sin respuestas y profundizó su irregularidad.

El equipo cordobés mostró una estructura sólida y una identidad clara para sacar ventaja de los espacios que dejó su rival. Independiente, en cambio, tuvo dificultades para sostener el partido y terminó desorganizado, especialmente después de quedarse con un jugador menos por la expulsión de Maximiliano Meza.

El mediocampista recibió una primera tarjeta amarilla tras una discusión con el arquero Ledesma y posteriormente fue expulsado por una infracción sobre Tissera en el cierre del primer tiempo. Su salida significó un duro golpe para un Independiente que perdió a uno de sus principales encargados de generar juego y manejar la pelota.

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Independiente volvió a sufrir en Avellaneda

El presente del Rojo como local volvió a quedar bajo la lupa. Independiente acumula cinco partidos sin ganar en su cancha, con tres derrotas y dos empates. En contrapartida, consiguió imponerse en sus últimas dos presentaciones como visitante.

La derrota volvió a generar malestar entre los hinchas. Durante el encuentro se escucharon fuertes cuestionamientos hacia la dirigencia, en un contexto marcado además por la cercanía de las elecciones del 13 de diciembre.

Dentro de la cancha, Independiente también mostró sus dificultades para controlar el mediocampo. Marcone y Pérez Curci quedaron desbordados ante la movilidad de Cerato, Abregú, Gallardo y Sosa, mientras que Instituto encontró espacios para atacar.

La expulsión de Meza terminó de modificar el desarrollo del encuentro. Con superioridad numérica, Instituto manejó mejor la pelota, aprovechó las ventajas defensivas y encontró los caminos para ampliar la diferencia hasta quedarse con una goleada que profundizó las dudas del conjunto de Avellaneda.

Instituto, cada vez más líder de la Zona A

La realidad de Instituto es completamente diferente. La Gloria atraviesa un gran momento y, después de 11 fechas, se mantiene en lo más alto de la Zona A.

El equipo cordobés volvió a demostrar que su posición en la tabla no es casualidad. Con orden, circulación y movimientos constantes en ataque, logró aprovechar las dificultades de Independiente y construir una victoria contundente.

La goleada dejó dos realidades contrapuestas: un Instituto que continúa consolidándose en la cima y un Independiente que deberá buscar respuestas futbolísticas mientras el club se encamina hacia un proceso electoral que marcará su futuro institucional.

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