Instituto goleó a Independiente en Avellaneda y se mantiene en lo más alto de su zona

Independiente volvió a sufrir en Avellaneda

El presente del Rojo como local volvió a quedar bajo la lupa. Independiente acumula cinco partidos sin ganar en su cancha, con tres derrotas y dos empates. En contrapartida, consiguió imponerse en sus últimas dos presentaciones como visitante.

La derrota volvió a generar malestar entre los hinchas. Durante el encuentro se escucharon fuertes cuestionamientos hacia la dirigencia, en un contexto marcado además por la cercanía de las elecciones del 13 de diciembre.

Dentro de la cancha, Independiente también mostró sus dificultades para controlar el mediocampo. Marcone y Pérez Curci quedaron desbordados ante la movilidad de Cerato, Abregú, Gallardo y Sosa, mientras que Instituto encontró espacios para atacar.

La expulsión de Meza terminó de modificar el desarrollo del encuentro. Con superioridad numérica, Instituto manejó mejor la pelota, aprovechó las ventajas defensivas y encontró los caminos para ampliar la diferencia hasta quedarse con una goleada que profundizó las dudas del conjunto de Avellaneda.

Instituto, cada vez más líder de la Zona A

La realidad de Instituto es completamente diferente. La Gloria atraviesa un gran momento y, después de 11 fechas, se mantiene en lo más alto de la Zona A.

El equipo cordobés volvió a demostrar que su posición en la tabla no es casualidad. Con orden, circulación y movimientos constantes en ataque, logró aprovechar las dificultades de Independiente y construir una victoria contundente.

La goleada dejó dos realidades contrapuestas: un Instituto que continúa consolidándose en la cima y un Independiente que deberá buscar respuestas futbolísticas mientras el club se encamina hacia un proceso electoral que marcará su futuro institucional.