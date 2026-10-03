Arrancó el sábado con frío y viento: cómo seguirá el tiempo

Viento y alerta amarilla

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada. El SMN mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de la provincia, con velocidades estimadas de entre 30 y 40 km/h y ráfagas superiores a los 60 km/h. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, baja humedad y un aumento repentino de la temperatura.

La advertencia alcanza sectores de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, entre otras áreas indicadas en el parte meteorológico.

En el resto de la provincia, el viento irá cambiando de dirección durante el día y se espera que hacia la tarde y la noche predomine del sudeste y sur, con una disminución progresiva de su intensidad.

¿Cómo termina el sábado?

No se esperan lluvias para la ciudad de San Juan durante la jornada. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y con algunos períodos de mayor nubosidad, mientras que hacia la noche las condiciones serán más tranquilas y la temperatura volverá a descender.

Así, el sábado tendrá dos caras bien marcadas: una mañana fresca después del Zonda del viernes y una jornada atravesada por el viento, con una temperatura bastante más baja que la registrada apenas 24 horas antes.