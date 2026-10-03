Colapinto largará penúltimo en Baréin este domingo pero va por la remontada

En la sesión clasificatoria, el argentino superó la Q1 con un tiempo a solo cinco milésimas de su compañero Gasly, pero el equipo decidió no marcar tiempo en la Q2 para proteger los juegos de neumáticos de cara al domingo. El resultado: saldrá decimoquinto en el papel, pero las penalizaciones lo llevan al final de la parrilla.

"Todo estuvo centrado en preparar la carrera. Hicimos mucho trabajo de cara a ella", explicó Colapinto en diálogo con Juan Fossaroli.

Una de las claves que puede favorecer al argentino en la remontada es la variedad de compuestos disponibles. Gracias a la estrategia aplicada durante la clasificación, Colapinto tendrá gomas blandas, medias y duras disponibles para la carrera, lo que le dará opciones al equipo para construir una estrategia flexible.

"Lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera. Tengo blanda, duras, medias; tengo de todas, así que intentaremos maximizar un poco el ritmo del auto", señaló el piloto.

El desafío, sin embargo, es importante. El circuito de Sepang combina altas temperaturas, asfalto abrasivo y una degradación elevada de los neumáticos, un factor que se vuelve todavía más complejo cuando se rueda en el tráfico. "Cuando estás detrás de otros autos y deslizás un poco más, exigís más los neumáticos, y eso acelera mucho la degradación", explicó el argentino.

Pese al punto de partida, Colapinto no baja los brazos. "Creo que se puede remontar", aseguró, y destacó las características de Sepang como una pista que favorece los adelantamientos. "En general hay muchas frenadas y con las rectas largas también ayuda a generar sobrepasos. Ojalá tener buen ritmo e ir para adelante", agregó.

El auto mostró buenas señales durante las tandas largas de práctica y eso alimenta el optimismo del piloto. "El auto se ve fuerte también en ritmo de carrera. Todo lo que hice pareció bastante competitivo, así que veremos dónde terminamos", cerró Colapinto.