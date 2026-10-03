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Maza dejó el Penal y cumplirá prisión domiciliaria: cómo continúa el proceso

El ginecólogo fue condenado a 7 años de prisión por abuso sexual, pero la sentencia todavía no está firme. Tras recibir prisión domiciliaria, su defensa prepara la impugnación que buscará revertir el fallo.

La situación judicial del ginecólogo condenado a 7 años de prisión por abuso sexual atraviesa ahora una nueva etapa. Tras permanecer alojado en el Servicio Penitenciario de Chimbas desde el veredicto del 4 de septiembre, el médico regresó a Jáchal y continuará privado de su libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria mientras avanza la revisión de la sentencia.

El punto central es que la condena todavía no está firme. La lectura de los fundamentos abrió el plazo para que la defensa presente la impugnación correspondiente y cuestione el fallo dictado por el tribunal que intervino en el juicio.

La defensa tiene 10 días hábiles desde la lectura de los fundamentos para avanzar con la apelación. El planteo apunta a cuestionar la sentencia y solicitar que sea revertida.

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Por lo tanto, el proceso no terminó con la condena de primera instancia. Ahora comenzará una etapa en la que el tribunal de revisión deberá analizar los argumentos que presente la defensa y, eventualmente, la respuesta de las demás partes.

La estrategia defensiva estará enfocada en intentar modificar el resultado del juicio y obtener la absolución del médico.

La resolución que permitió el regreso de Maza a su domicilio no dejó sin efecto la condena ni significa que haya sido absuelto.

El cambio se produjo en la forma en que permanece privado de su libertad mientras continúa el proceso. En lugar de seguir alojado en el Servicio Penitenciario, cumplirá la medida bajo modalidad domiciliaria.

La defensa había planteado como alternativa la prisión domiciliaria y también cuestionó que una condena que todavía puede ser revisada se ejecute como si ya estuviera firme. El planteo incluyó además cuestiones vinculadas con el estado de salud del médico, señaladas por su defensa durante la audiencia.

El caso llegó a esta nueva etapa después de un juicio oral en el que Maza fue condenado por unanimidad a 7 años de prisión efectiva.

La sentencia correspondió a un único hecho por el que fue llevado a juicio. Durante el debate, las partes expusieron posiciones contrapuestas respecto de la prueba y de lo ocurrido durante la consulta médica.

Ahora, esa discusión volverá a una instancia superior. La defensa deberá presentar formalmente sus argumentos dentro del plazo previsto y será entonces cuando comience a definirse el camino que seguirá la sentencia.

Por eso, el dato central de la actualidad judicial del caso es que hay una condena, pero todavía no existe una sentencia firme.

Mientras se resuelven los recursos, Maza permanecerá en Jáchal bajo prisión domiciliaria. El próximo movimiento estará en manos de la defensa, que deberá formalizar la impugnación y buscar que el fallo sea revisado.

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