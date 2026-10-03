Los vecinos de Rivadavia tienen una oportunidad concreta esta semana para acceder a servicios veterinarios sin costo. El martes 6 de octubre, desde las 14, el quirófano móvil de mascotas del Gobierno de San Juan llegará al Parque de Rivadavia para ofrecer una jornada de atención gratuita para perros y gatos.
Esterilizaciones y vacunas para mascotas en el quirófano móvil: dónde y cuándo
El martes 6 de octubre desde las 14, el Gobierno de San Juan llevará su quirófano móvil al Parque de Rivadavia con servicios veterinarios gratuitos para perros y gatos. Turnos al 4305937.