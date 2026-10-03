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Esterilizaciones y vacunas para mascotas en el quirófano móvil: dónde y cuándo

El martes 6 de octubre desde las 14, el Gobierno de San Juan llevará su quirófano móvil al Parque de Rivadavia con servicios veterinarios gratuitos para perros y gatos. Turnos al 4305937.

Los vecinos de Rivadavia tienen una oportunidad concreta esta semana para acceder a servicios veterinarios sin costo. El martes 6 de octubre, desde las 14, el quirófano móvil de mascotas del Gobierno de San Juan llegará al Parque de Rivadavia para ofrecer una jornada de atención gratuita para perros y gatos.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se enmarca en las políticas provinciales de tenencia responsable de animales de compañía.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:

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  • Esterilizaciones gratuitas para machos y hembras
  • Vacunación antirrábica
  • Desparasitación
  • Colocación de pipetas para caninos y felinos
  • Chipeo de perros potencialmente peligrosos

La esterilización no solo evita la reproducción no planificada y contribuye a reducir la sobrepoblación animal: también tiene beneficios directos para la salud de las mascotas. En las hembras, puede reducir el riesgo de tumores mamarios y prevenir infecciones uterinas. En los machos, ayuda a prevenir tumores testiculares y reduce las salidas vinculadas a la búsqueda de pareja, disminuyendo el riesgo de extravío o accidentes.

Cómo sacar turno

Para consultar turnos y horarios, los interesados pueden comunicarse al 4305937, de 8 a 12. El operativo continuará recorriendo distintos puntos de la provincia con jornadas similares en los próximos meses.

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