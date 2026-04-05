Argentina, a un paso del oro: se viene una final picante ante Italia en Suiza

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En la previa de la definición, el plantel realizó trabajos físicos y de movilidad bajo la supervisión del preparador físico Ramón Riverola, con el objetivo de recuperar energías tras el desgaste del duelo ante los portugueses. El grupo se mostró enfocado, consciente de que está a un paso de reafirmar su condición de potencia mundial.

Del otro lado estará Italia, un rival que ya dejó huella en este torneo. En la fase de grupos, los europeos se impusieron con claridad por 5-2, en lo que fue la única derrota argentina en el certamen. Ese antecedente le agrega un condimento especial a la final, que se vive puertas adentro como una oportunidad de desquite.

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El equipo italiano también llega en alza, tras eliminar a España en un partido electrizante que terminó 6-4 en tiempo suplementario, logrando así meterse en una final después de 32 años.

Con figuras como Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla y Franco Platero, el combinado argentino buscará imponer su juego en una final que promete intensidad y alto nivel. En San Juan, tierra fuerte del hockey sobre patines, se seguirá el partido con expectativa, acompañando a la distancia en una nueva definición internacional.