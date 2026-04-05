Argentina, a un paso del oro: se viene una final picante ante Italia en Suiza
Argentina enfrenta a Italia en la final de la Copa de las Naciones tras eliminar a Portugal. Busca revancha tras la caída en fase de grupos.
La Selección Argentina de hockey sobre patines afronta este domingo una nueva final internacional en la Copa de las Naciones que se disputa en Montreux, Suiza. Desde las 16.30 (hora argentina), el equipo dirigido por José Luis “Negro” Páez se medirá ante Italia con un objetivo claro: quedarse con el título y tomarse revancha de la derrota sufrida en la fase de grupos.
Por dónde ver el partido de la Selección Argentina:
24.1 TDA
Cablevisión / Flow: Canal 100
DIRECTV: 656 (SD) / 1656 (HD)
YouTube: Canal DeporTV
El conjunto nacional llega a esta instancia tras una sólida victoria por 3-1 ante Portugal en semifinales, en un partido donde mostró carácter, eficacia y orden colectivo. Los goles de Lucas Martínez, Franco Platero y Danilo Rampulla marcaron el camino de un equipo que supo golpear en los momentos justos y sostener la ventaja con firmeza, respaldado por una destacada actuación del arquero Constantino Acevedo.
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En la previa de la definición, el plantel realizó trabajos físicos y de movilidad bajo la supervisión del preparador físico Ramón Riverola, con el objetivo de recuperar energías tras el desgaste del duelo ante los portugueses. El grupo se mostró enfocado, consciente de que está a un paso de reafirmar su condición de potencia mundial.
Del otro lado estará Italia, un rival que ya dejó huella en este torneo. En la fase de grupos, los europeos se impusieron con claridad por 5-2, en lo que fue la única derrota argentina en el certamen. Ese antecedente le agrega un condimento especial a la final, que se vive puertas adentro como una oportunidad de desquite.
El equipo italiano también llega en alza, tras eliminar a España en un partido electrizante que terminó 6-4 en tiempo suplementario, logrando así meterse en una final después de 32 años.
Con figuras como Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla y Franco Platero, el combinado argentino buscará imponer su juego en una final que promete intensidad y alto nivel. En San Juan, tierra fuerte del hockey sobre patines, se seguirá el partido con expectativa, acompañando a la distancia en una nueva definición internacional.