De Evita a Sandro: cuáles fueron los velatorios más convocantes de Argentina

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Eva Perón, más conocida como "Evita", ocupa el primer lugar del ranking, con un cálculo de entre dos y tres millones de asistentes al velorio y entierro en 1952. La primera dama murió a los 33 años debido a un cáncer de cuello de útero y su funeral se prolongó durante 16 días. El féretro primero estuvo dispuesto en el ministerio de Trabajo de la Nación, pero luego fue trasladado al Congreso Nacional debido a la masividad que adquirió el último adiós.

El segundo puesto lo ocupa Juan Domingo Perón, quien falleció el 1° de julio de 1974 y reunió a cerca de un millón de personas. En este caso, la capilla ardiente se ubicó en el Palacio Legislativo -a la que solo pudieron ingresar unos 135.000 dolientes- y se sumó un recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, donde otros miles acompañaron en las calles.

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El podio de los más honrados ante su muerte lo completa Diego Maradona. El velorio del astro deportivo, que murió en noviembre de 2020, es uno de los acontecimientos más recordados. Incluyó desbordes que quedaron también en la memoria popular. Debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19 que regían, mucho evitaron salir de sus casas, aunque otros participaron de la ceremonia colectiva después de ocho meses de aislamiento social. La estimación es que también hubo cerca de 1 millón de seguidores que lo conmemoraron aquel día.

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El cuarto lugar de este listado lo ocupa Néstor Kirchner. El exmandatario murió el 27 de octubre de 2010, día en que se llevaba a cabo el censo nacional. De acuerdo con las cifras difundidas entonces, entre 250.000 y medio millón de personas pasaron a saludarlo por la Casa Rosada, donde se realizó el velorio del marido de la entonces presidenta Cristina Fernández.

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Por su parte, Hipólito Yrigoyen -cuyo funeral se desarrolló en 1933- es el quinto miembro del ranking. El primer presidente elegido mediante el voto "secreto, universal, obligatorio y masculino" nucleó a unas 200.000 a 300.000 almas en la Ciudad en general, y en el cementerio de Recoleta en particular. La multitud acompañó entonces el ataúd durante su recorrido hasta la morada final en ese recinto del barrio porteño.

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Del sexto al octavo lugar se suceden las despedidas públicas a: Raúl Alfonsín, en 2009 (convocó entre 150.000 y 250.000 personas entre el Congreso Nacional y el cementerio de Recoleta); Carlos Gardel, que murió en 1935 en Medellín, Colombia, tras un accidente de avión, pero fue velado en Argentina un año después tras la repatriación de sus restos; y Sandro, quien tuvo una ceremonia que incluyó -como la del "Zorzal criollo"- a las 100.000 personas, en este caso en el Luna Park y el cementerio de Chacarita en 2010.

En este selecto grupo de elegidos por el pueblo para darles el último adiós de manera masiva se ubica ahora el "Indio", figura clave del rock nacional desde la década de 1980.