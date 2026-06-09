La Selección argentina disputa este martes su último amistoso de preparación antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.
Con messi en cancha, Argentina le ganó a Islandia y ya piensa en el mundial
El primero lo hizo el Colo Barco a los 8 minutos dle PT. Ene l minuto 72 del ST, Lionel hizo lo suyo para ganarle a Islandia por dos de diferencia. A pocos minutos del final, Almada hizo el tercero en una gran jugada colectiva. El amistoso podrá seguirse en vivo a través de Canal 8.