Argentina pisa fuerte en los Odesur y acumula 155 medallas

En esgrima, Pascual Di Tella, Augusto Servello e Isabel Di Tella consiguieron oros individuales, mientras que también hubo títulos por equipos en sable masculino y femenino. A esto se agregaron las medallas de plata de Andrea Nigosanti y María Perroni, además de varios bronces.

El ciclismo también fue protagonista. Julieta Benedetti consiguió el oro en la prueba de ruta individual y Mateo Kalejman se quedó con el primer puesto en la contrarreloj individual. Además, Gonzalo Molina obtuvo la plata en BMX y Tomás Contte sumó un bronce en la prueba de ruta masculina.

En natación, la cosecha argentina también fue importante, con varias medallas individuales y de relevos. Entre los oros aparecen Macarena Ceballos, con tres títulos, Cecilia Dieleke y Malena Santillán, además del oro argentino en el relevo 4x100 combinado.

El boxeo aportó cuatro medallas plateadas con Santiago Celes, Melanie Martínez, Lucía Muello y Lorena Balbuena, mientras que también hubo cinco bronces en distintas categorías.

En tiro, Fernanda Russo y Julián Gutiérrez consiguieron el oro en rifle de aire mixto, mientras que Gutiérrez también aparece entre los campeones individuales. Alexis Eberhardt, además, sumó medallas en distintas pruebas.

La actividad argentina también dejó podios en remo, pentatlón moderno, gimnasia artística, esquí náutico, stand up paddle, patinaje, lucha y judo, entre otras disciplinas.

En el medallero, la diferencia con Brasil es actualmente de 17 medallas totales, mientras que Argentina mantiene una importante producción de oros y platas para sostenerse en los primeros lugares de la competencia.

El medallero

Brasil: 70 oro, 56 plata, 46 bronce — 172

Argentina: 42 oro, 44 plata, 69 bronce — 155

Colombia: 35 oro, 36 plata, 33 bronce — 104

Chile: 28 oro, 26 plata, 34 bronce — 88

Venezuela: 25 oro, 29 plata, 29 bronce — 83