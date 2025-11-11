Argentina hará un entrenamiento a puertas abiertas en España

Los hinchas podrán ingresar a partir de las 9.30 por el portón principal y, tras los controles de seguridad, accederán a las gradas para presenciar de cerca la práctica del equipo campeón del mundo. Será una oportunidad única para observar al plantel de Lionel Scaloni en plena actividad, algo que no ocurre con frecuencia durante las giras europeas.

El equipo nacional llega a este encuentro abierto luego de haber completado su primera sesión de entrenamientos el lunes en el predio La Finca, en Alicante. La jornada comenzó en el gimnasio bajo la supervisión del preparador físico Juan Martín Tamone y continuó con un trabajo en campo que incluyó circuitos de velocidad y ejercicios técnicos con pelota.