Argentina hará un entrenamiento a puertas abiertas en España

Más tarde, Scaloni ordenó movimientos tácticos —primero sin oposición y luego en espacios reducidos— para ajustar la idea de juego que utilizará en los próximos compromisos. El entrenamiento finalizó con remates de media y larga distancia y una rutina de estiramientos.
La agenda del seleccionado marca una semana intensa: este martes habrá un entrenamiento con acceso parcial para la prensa, el miércoles será una práctica matutina a puertas cerradas y el jueves, tras el entrenamiento abierto, el plantel viajará por la tarde hacia Luanda, Angola, donde Scaloni brindará una conferencia de prensa al llegar al hotel.
El viernes a las 13 (hora argentina), Argentina visitará al seleccionado angoleño en el Estadio 11 de Noviembre en lo que será su última presentación del año.