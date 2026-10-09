Argentina cayó ante España y jugará por el bronce en el Mundial Sub 19

Argentina irá por el bronce

El próximo desafío será el partido por el tercer puesto, en el que Argentina enfrentará a Italia o Portugal, que se medirán este viernes desde las 20 para definir al rival.

El encuentro por la medalla de bronce se jugará este sábado 10 de octubre, a las 14.15, en Paraguay y Argentina. Después del golpe ante España, el conjunto nacional buscará recuperarse para terminar el campeonato entre los tres mejores del mundo.

Canal 8 sigue a la Selección desde Paraguay

La participación argentina en los World Skate Games 2026 cuenta con la cobertura especial de Canal 8, que transmite el Mundial en exclusiva para la provincia. Con un enviado especial en Asunción, el canal realiza entrevistas con los protagonistas, informes y seguimiento de los seleccionados nacionales durante toda la competencia.

La pantalla del 8 acompañará también a la Sub 19 en su búsqueda del bronce, con información desde el lugar y todos los detalles de una jornada decisiva para el hockey sobre patines argentino.