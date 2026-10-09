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Argentina cayó ante España y jugará por el bronce en el Mundial Sub 19

El seleccionado argentino perdió 3-2 en las semifinales de los World Skate Games 2026 y quedó a un paso de la final. Este sábado buscará subirse al podio frente a Italia o Portugal, con cobertura especial de Canal 8 desde Paraguay.

La Selección argentina masculina Sub 19 de hockey sobre patines se quedó en las puertas de la final del Mundial. En un partido ajustado, el equipo nacional cayó 3-2 ante España en las semifinales de los World Skate Games 2026, que se disputan en Asunción, Paraguay.

Los chicos argentinos hicieron un gran esfuerzo, pero no lograron revertir el resultado frente a uno de los rivales más exigentes del torneo. Valentín Funes y Bautista Romero marcaron los dos goles de Argentina, mientras que Joel Mila Otto, por duplicado, y Oriol Castro anotaron para el conjunto español.

La derrota dejó al seleccionado sin la posibilidad de pelear por el título, aunque todavía tendrá una oportunidad de cerrar su participación con una medalla. El equipo venía de conseguir una clasificación emocionante ante Francia, a la que había derrotado por 5-4 en los cuartos de final, en un encuentro que exigió al máximo al plantel.

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Argentina irá por el bronce

El próximo desafío será el partido por el tercer puesto, en el que Argentina enfrentará a Italia o Portugal, que se medirán este viernes desde las 20 para definir al rival.

El encuentro por la medalla de bronce se jugará este sábado 10 de octubre, a las 14.15, en Paraguay y Argentina. Después del golpe ante España, el conjunto nacional buscará recuperarse para terminar el campeonato entre los tres mejores del mundo.

Canal 8 sigue a la Selección desde Paraguay

La participación argentina en los World Skate Games 2026 cuenta con la cobertura especial de Canal 8, que transmite el Mundial en exclusiva para la provincia. Con un enviado especial en Asunción, el canal realiza entrevistas con los protagonistas, informes y seguimiento de los seleccionados nacionales durante toda la competencia.

La pantalla del 8 acompañará también a la Sub 19 en su búsqueda del bronce, con información desde el lugar y todos los detalles de una jornada decisiva para el hockey sobre patines argentino.

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