La Selección argentina masculina Sub 19 de hockey sobre patines se quedó en las puertas de la final del Mundial. En un partido ajustado, el equipo nacional cayó 3-2 ante España en las semifinales de los World Skate Games 2026, que se disputan en Asunción, Paraguay.
Argentina cayó ante España y jugará por el bronce en el Mundial Sub 19
El seleccionado argentino perdió 3-2 en las semifinales de los World Skate Games 2026 y quedó a un paso de la final. Este sábado buscará subirse al podio frente a Italia o Portugal, con cobertura especial de Canal 8 desde Paraguay.