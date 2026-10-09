Las Águilas aplastaron a Italia y jugarán la final del Mundial ante España

La gran final se disputará este sábado 10 de octubre, desde las 20, en Asunción. Argentina y España se enfrentarán por el título en uno de los partidos más esperados del Mundial femenino de hockey sobre patines.

Las Águilas llegan con el impulso de una semifinal impecable y buscarán cerrar el torneo en lo más alto. Del otro lado estará un seleccionado español que también consiguió su lugar en la definición y que será el rival por la corona mundial.

La definición se podrá vivir por la pantalla de Canal 8 de San Juan, que transmite el Mundial de hockey sobre patines en exclusiva para la provincia. Con un enviado especial en Asunción, el canal acompaña a las selecciones argentinas con información desde el lugar, entrevistas con las protagonistas, informes especiales y cobertura de cada jornada de los World Skate Games 2026.

Este sábado, la pantalla del 8 volverá a estar junto a Las Águilas en el partido que puede convertirlas en campeonas del mundo. Una final para seguir de cerca, con toda la cobertura desde Paraguay y el acompañamiento del público sanjuanino.