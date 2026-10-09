Las Águilas dieron otro golpe sobre la pista de Asunción. La Selección argentina femenina de hockey sobre patines derrotó 4-0 a Italia en las semifinales de los World Skate Games 2026 y se clasificó a la gran final, donde enfrentará a España por el título mundial.
Las Águilas aplastaron a Italia y jugarán la final del Mundial ante España
Las Águilas vencieron 4-0 en las semifinales del mundial al seleccionado Italiano. Este sábado irá por la copa ante España, desde las 20, con transmisión de Canal 8 y cobertura especial desde Paraguay.