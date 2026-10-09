"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > águilas

Las Águilas aplastaron a Italia y jugarán la final del Mundial ante España

Las Águilas vencieron 4-0 en las semifinales del mundial al seleccionado Italiano. Este sábado irá por la copa ante España, desde las 20, con transmisión de Canal 8 y cobertura especial desde Paraguay.

Las Águilas dieron otro golpe sobre la pista de Asunción. La Selección argentina femenina de hockey sobre patines derrotó 4-0 a Italia en las semifinales de los World Skate Games 2026 y se clasificó a la gran final, donde enfrentará a España por el título mundial.

Argentina resolvió el encuentro con autoridad y dejó en claro que va por la copa. Gimena Gómez y Adriana Soto marcaron dos goles cada una para sellar una victoria contundente que depositó al equipo nacional en el partido decisivo del torneo.

El triunfo le permitió a Las Águilas dar un paso más en su camino por el campeonato, después de una competencia exigente en Paraguay. Ahora tendrá por delante a España, su último obstáculo para quedarse con el título del mundo.

Te puede interesar...

La gran final se disputará este sábado 10 de octubre, desde las 20, en Asunción. Argentina y España se enfrentarán por el título en uno de los partidos más esperados del Mundial femenino de hockey sobre patines.

Las Águilas llegan con el impulso de una semifinal impecable y buscarán cerrar el torneo en lo más alto. Del otro lado estará un seleccionado español que también consiguió su lugar en la definición y que será el rival por la corona mundial.

La definición se podrá vivir por la pantalla de Canal 8 de San Juan, que transmite el Mundial de hockey sobre patines en exclusiva para la provincia. Con un enviado especial en Asunción, el canal acompaña a las selecciones argentinas con información desde el lugar, entrevistas con las protagonistas, informes especiales y cobertura de cada jornada de los World Skate Games 2026.

Este sábado, la pantalla del 8 volverá a estar junto a Las Águilas en el partido que puede convertirlas en campeonas del mundo. Una final para seguir de cerca, con toda la cobertura desde Paraguay y el acompañamiento del público sanjuanino.

Temas

Te puede interesar