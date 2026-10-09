Argentina Sub19 perdió 3-2 con España en semifinales

El cruce representa una oportunidad de revancha para la Albiceleste, que vuelve a medirse con el seleccionado español después de caer por 6 a 1 en la fase de grupos. Esta vez, el desafío es avanzar a la definición del título mundial.

Argentina llega a la semifinal después de una victoria ajustada ante Francia. El jueves, los juveniles se impusieron por 5 a 4 en los cuartos de final, resultado que les permitió meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo.