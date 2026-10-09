La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines juega este viernes una semifinal decisiva en los World Skate Games Asunción 2026. Desde las 17.30, el equipo dirigido por Esteban Ábalos enfrenta a España en el Pabellón Arena, con un lugar en la final del Mundial en juego.
Argentina Sub19 perdió 3-2 con España en semifinales
El seleccionado dirigido por Esteban Ábalos enfrenta a España en las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026. Tras vencer a Francia en cuartos, busca revancha ante el rival que lo derrotó en la fase de grupos.