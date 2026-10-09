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Argentina Sub19 perdió 3-2 con España en semifinales

El seleccionado dirigido por Esteban Ábalos enfrenta a España en las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026. Tras vencer a Francia en cuartos, busca revancha ante el rival que lo derrotó en la fase de grupos.

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines juega este viernes una semifinal decisiva en los World Skate Games Asunción 2026. Desde las 17.30, el equipo dirigido por Esteban Ábalos enfrenta a España en el Pabellón Arena, con un lugar en la final del Mundial en juego.

El cruce representa una oportunidad de revancha para la Albiceleste, que vuelve a medirse con el seleccionado español después de caer por 6 a 1 en la fase de grupos. Esta vez, el desafío es avanzar a la definición del título mundial.

Argentina llega a la semifinal después de una victoria ajustada ante Francia. El jueves, los juveniles se impusieron por 5 a 4 en los cuartos de final, resultado que les permitió meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo.

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El quinteto inicial de Argentina

Para el encuentro ante España, Ábalos dispone el siguiente equipo titular:

  • Martino Mercado

  • Nicolás Alonzo (capitán)

  • Valentín Funes

  • Alejo Espinoza

  • Bautista Romero

El cuerpo técnico apuesta a un equipo que viene de superar una prueba exigente ante Francia y que ahora necesita otra actuación sólida para seguir en carrera por el campeonato.

Del otro lado está España, el rival que ya lo venció durante la fase inicial. Con el antecedente reciente y la clasificación a la final como objetivo, Argentina disputa una de las pruebas más importantes de su recorrido mundialista en Asunción.

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