"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > cantoni

En el Cantoni, Argentina derrotó a Italia antes de viajar a Asunción

Ante más de 5.000 personas en el Aldo Cantoni, la Selección Argentina de hockey sobre patines venció 3-2 a Italia en su último partido de preparación antes de viajar a Paraguay.

El hockey sobre patines volvió a reunir a una multitud en el Estadio Aldo Cantoni. Ante más de 5.000 personas, la Selección Argentina Senior masculina derrotó 3-2 a Italia y cerró su preparación en San Juan antes de emprender viaje rumbo a Asunción, donde disputará los World Skate Games 2026.

Argentina tuvo una noche de festejo frente a su público. Los goles del conjunto dirigido por José Luis Páez fueron convertidos por Danilo Rampulla, Lucas Martínez y Facundo Bridge, en un encuentro que sirvió como última prueba antes del desafío internacional.

La jornada había comenzado con el duelo entre Angola y Chile. El seleccionado africano se impuso 4-3, completando una fecha internacional que volvió a tener al Aldo Cantoni como escenario de cuatro equipos que se preparan para la competencia mundial.

Te puede interesar...

Para Argentina, el triunfo significó además una despedida especial de San Juan. La Selección completó en la provincia la última parte de su preparación y recibió el respaldo de un público que volvió a llenar las tribunas para acompañar al hockey sobre patines.

Ahora, el equipo de Páez pondrá el foco en Paraguay. El torneo Senior masculino de los World Skate Games Asunción 2026 comenzará el 12 de octubre, y Argentina llegará después de cerrar su preparación con una victoria ante Italia.

VIVÍ LOS WORLD SKATE GAMES 2026 DE ASUNCIÓN A TRAVÉS DE LA PANTALLA DEL 8

La cobertura de Canal 8 acompañará de cerca a la Selección Argentina durante los World Skate Games 2026, con transmisión exclusiva para la provincia y una cobertura especial desde Asunción. El equipo contará con enviado especial, que estará presente en Paraguay para llevar toda la información desde el lugar, además de partidos en vivo, relatos profesionales, análisis y el minuto a minuto de la competencia, tanto en la categoría Senior Femenino, con Las Águilas, como en Sub-19.

View this post on Instagram

La cobertura podrá seguirse a través de la señal abierta y las plataformas digitales de Canal 8, para que los sanjuaninos vivan el Mundial como si estuvieran en la pista.

Temas

Te puede interesar