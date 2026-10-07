En el Cantoni, Argentina derrotó a Italia antes de viajar a Asunción

Para Argentina, el triunfo significó además una despedida especial de San Juan. La Selección completó en la provincia la última parte de su preparación y recibió el respaldo de un público que volvió a llenar las tribunas para acompañar al hockey sobre patines.

Ahora, el equipo de Páez pondrá el foco en Paraguay. El torneo Senior masculino de los World Skate Games Asunción 2026 comenzará el 12 de octubre, y Argentina llegará después de cerrar su preparación con una victoria ante Italia.

VIVÍ LOS WORLD SKATE GAMES 2026 DE ASUNCIÓN A TRAVÉS DE LA PANTALLA DEL 8

La cobertura de Canal 8 acompañará de cerca a la Selección Argentina durante los World Skate Games 2026, con transmisión exclusiva para la provincia y una cobertura especial desde Asunción. El equipo contará con enviado especial, que estará presente en Paraguay para llevar toda la información desde el lugar, además de partidos en vivo, relatos profesionales, análisis y el minuto a minuto de la competencia, tanto en la categoría Senior Femenino, con Las Águilas, como en Sub-19.

View this post on Instagram

La cobertura podrá seguirse a través de la señal abierta y las plataformas digitales de Canal 8, para que los sanjuaninos vivan el Mundial como si estuvieran en la pista.