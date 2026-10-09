Un aluvión dejó al menos seis muertos en Chile

El comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que los equipos de emergencia han rescatado a personas atrapadas en vehículos y viviendas invadidas por el barro, así como a quienes quedaron aislados en universidades y otros recintos de difícil acceso.

“Nos hemos también reunido con las otras autoridades para determinar también la estrategia que estamos trabajando. Así que estamos avanzando de forma eficiente y esperamos poder estar disponible para cualquier otra eventualidad”, profundizó Tromben.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, añadió: “Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas”.

La meteoróloga chilena Allison Göhler explicó a medios locales que el aluvión se originó por una línea de tormentas que se desplazó de norte a sur por la región Metropolitana, con precipitaciones intensas en un corto período.

En algunas estaciones meteorológicas se registraron 10 milímetros de lluvia en apenas media hora.

El agroclimatólogo y profesor de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, señaló a Xinhua que Chile fue azotado por temporales de lluvias intensas en corto plazo asociados a ríos atmosféricos que dejaron gran afectación en las regiones centro-norte y sur del país y que se extendieron hasta los inicios de la actual primavera en el hemisferio sur.