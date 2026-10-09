Simulacro de sismo: las autoridades destacaron la organización de los alumnos

Así será el simulacro sísmico de evacuación que harán en las escuelas

Tras el primer ejercicio realizado durante la mañana, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, evaluó favorablemente el desarrollo de la actividad y resaltó el compromiso de los participantes.

Participación de todas las escuelas de la provincia

El simulacro contempla la participación de los 1.380 establecimientos educativos de San Juan, tanto de gestión estatal como privada, y alcanza a más de 243.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades.

La actividad se desarrolla en cuatro turnos, con procedimientos previstos para las 10, las 16, las 19 y las 21, correspondientes a los turnos mañana, tarde, vespertino y noche.

De acuerdo con el protocolo de cada institución, la señal de inicio puede darse mediante timbres, campanas, altavoces u otros sistemas previamente establecidos. Una vez activada la alerta, docentes y estudiantes deben adoptar durante 60 segundos la posición de seguridad, debajo de los pupitres o en los sectores internos definidos para resguardarse.

Luego, el coordinador designado por cada establecimiento da la indicación para iniciar la evacuación ordenada hacia los puntos de encuentro establecidos.

El procedimiento también incluye el corte de los suministros de luz, gas y agua, según las condiciones de cada edificio; el control de asistencia de estudiantes, docentes y personal auxiliar; y la revisión de las instalaciones antes de autorizar el reingreso.

Planificación y trabajo conjunto

La preparación del operativo incluyó jornadas de formación y la presentación de 2.400 planes de evacuación, debido a que algunos edificios albergan distintas instituciones y comunidades educativas que funcionan en diferentes turnos.

La evaluación positiva del primer procedimiento destacó tanto la respuesta de los alumnos como el trabajo de los equipos directivos, docentes y personal auxiliar, además de la intervención coordinada de los organismos de seguridad y protección civil.

El ejercicio continuará en los restantes turnos escolares, con el objetivo de consolidar los protocolos de actuación y reforzar la prevención en toda la comunidad educativa. La experiencia permite poner a prueba la organización de cada establecimiento y mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.