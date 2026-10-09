Feriado del 12 de octubre: cómo funcionará el comercIo sanjuanino

A ese panorama se sumó el reciente paro de colectivos. De acuerdo con el comunicado de la entidad, durante esas jornadas la actividad comercial cayó un 50%, una merma que profundizó las complicaciones que ya enfrentaba el sector.

En ese contexto, abrir durante el feriado representa un costo que muchos comerciantes consideran difícil de sostener frente a los ingresos actuales.

Con el cierre previsto para el lunes, el sector busca concentrar sus esfuerzos en los días previos al Día de la Madre, una de las fechas relevantes para las ventas del año.

Los comerciantes esperan que las ofertas y promociones impulsen las compras en rubros como indumentaria, calzado, perfumería, accesorios y regalos. La expectativa está puesta en que las familias sanjuaninas se acerquen a los locales durante la previa de la celebración.

Así, el comercio céntrico tendrá un feriado con actividad limitada, mientras apuesta a recuperar movimiento en una semana clave para las ventas.