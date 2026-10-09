El centro de San Juan tendrá una actividad comercial reducida este lunes 12 de octubre. Según informó la Cámara de Comerciantes Unidos, la mayoría de los negocios permanecerá cerrada durante el feriado, en un escenario marcado por las bajas ventas y los costos que implica mantener los locales abiertos.
Feriado del 12 de octubre: cómo funcionará el comercIo sanjuanino
La Cámara de Comerciantes Unidos anticipó que la mayoría de los locales céntricos no abrirá el lunes 12 de octubre. La decisión se da en medio de las dificultades económicas del sector y a pocos días del Día de la Madre.