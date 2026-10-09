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Feriado del 12 de octubre: cómo funcionará el comercIo sanjuanino

La Cámara de Comerciantes Unidos anticipó que la mayoría de los locales céntricos no abrirá el lunes 12 de octubre. La decisión se da en medio de las dificultades económicas del sector y a pocos días del Día de la Madre.

El centro de San Juan tendrá una actividad comercial reducida este lunes 12 de octubre. Según informó la Cámara de Comerciantes Unidos, la mayoría de los negocios permanecerá cerrada durante el feriado, en un escenario marcado por las bajas ventas y los costos que implica mantener los locales abiertos.

La medida no alcanzará a todos los rubros: los locales gastronómicos, algunos kioscos y determinados comercios de cercanía atenderán al público. Por eso, desde la entidad recomendaron anticipar las compras y consultar los horarios de cada establecimiento.

La Cámara explicó que la decisión responde al movimiento comercial actual y a las dificultades para afrontar los gastos adicionales de trabajar durante un feriado, como el pago correspondiente a la jornada y el franco compensatorio.

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A ese panorama se sumó el reciente paro de colectivos. De acuerdo con el comunicado de la entidad, durante esas jornadas la actividad comercial cayó un 50%, una merma que profundizó las complicaciones que ya enfrentaba el sector.

En ese contexto, abrir durante el feriado representa un costo que muchos comerciantes consideran difícil de sostener frente a los ingresos actuales.

Con el cierre previsto para el lunes, el sector busca concentrar sus esfuerzos en los días previos al Día de la Madre, una de las fechas relevantes para las ventas del año.

Los comerciantes esperan que las ofertas y promociones impulsen las compras en rubros como indumentaria, calzado, perfumería, accesorios y regalos. La expectativa está puesta en que las familias sanjuaninas se acerquen a los locales durante la previa de la celebración.

Así, el comercio céntrico tendrá un feriado con actividad limitada, mientras apuesta a recuperar movimiento en una semana clave para las ventas.

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