Camioneta en la Pampa del Leoncito: el médico y su primo apelaron las multas

MULTA A LOS DUEÑOS DE LA CAMIONETA ATASCAD EN LA PAMPA DEL LEONCITO

El episodio ocurrió el 8 de agosto de 2026, cuando la Toyota Hilux ingresó a la planicie en un momento en que esa circulación no estaba permitida. El vehículo terminó enterrado en el barro y el suelo arcilloso, en un sector de alto valor natural y paisajístico.

La camioneta permaneció en el lugar durante 27 días, bajo custodia de Gendarmería Nacional. Finalmente, fue retirada el 4 de septiembre por orden judicial, después de que el caso generara repercusiones por el impacto sobre el área protegida.

Las multas se encuadraron en la Ley Provincial 571-F, que establece la protección del patrimonio natural de San Juan. Según lo informado sobre la resolución, el juez tuvo en cuenta las infracciones constatadas y los daños ocasionados en el terreno.

Ahora, con las apelaciones presentadas, la Cámara de Apelaciones deberá revisar lo resuelto en primera instancia. Hasta que exista una decisión de ese tribunal, las sanciones quedan sujetas a la revisión judicial solicitada por los involucrados.

El caso vuelve así a la Justicia, esta vez para determinar si las multas impuestas por el episodio de la Pampa del Leoncito se mantienen o deben ser modificadas.