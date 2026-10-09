La sanción económica por los daños ocasionados en la Pampa del Leoncito, en Calingasta, tendrá una nueva revisión judicial. El médico sanjuanino Agustín Añó y su primo, Pablo Abraham, apelaron las multas que les impusieron por el ingreso de una camioneta Toyota Hilux a esta área natural protegida, donde el vehículo quedó atascado en el barro y provocó daños en el suelo.
Camioneta en la Pampa del Leoncito: el médico y su primo apelaron las multas
Agustín Añó y su primo apelaron las sanciones que suman más de $9,2 millones por los daños ocasionados en la Pampa del Leoncito. La Cámara de Apelaciones deberá revisar la decisión.